La candidata de la alianza entre PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruíz, vistó Aguascalientes por tercera vez desde el inicio de las campañas para encabezar un mitin en la Exedra de la ciudad capital, donde presentó a la ciudadanía la serie de propuestas que habrá de impulsar en caso de ser electa el próximo 2 de junio.

Posteriormente, en un breve encuentro con los medios de comunicación, informó que si decide regresar a concluir su periodo como senadora tras las elecciones, impulsará que se declare un estado de emergencia por crisis climática, pues augura que la sequía que se vive en México se agravará en los próximos meses y los municipios necesitarán recursos económicos para afrontarla.

“Lo primero que declararía es la crisis climática; municipios no han podido recibir recursos del Gobierno Federal porque no hay FONDEN, pero sí hay que darle a los municipios dinero para que enfrenten la enorme sequía que viene, ahorita está empezando, pero este mes, en junio y julio se va a agravar. Esperemos que lleguen las lluvias porque si no, nos vamos a secar” declaró.