El actor británico Bernard Hill, conocido por interpretar a Théoden en la trilogía de El señor de los anillos y al capitán Edward Smith en Titanic, en la famosa película de James Cameron de 1997, murió este domingo a los 79 años, informaron su agente y familia en un comunicado.

Oriundo de Mánchester, Reino Unido, Hill también dio vida al rey Théoden de Rohan en El señor de los anillos, basada en la obra de J. R. R. Tolkien y que triunfó en los años 2000, y a otros muchos personajes secundarios, como en Ejecución inminente (1999), de Clint Eastwood, y en Las montañas de la luna (1990), de Bob Rafelson.

El actor también tenía una larga carrera en la televisión británica, donde debutó en los años 1980 con un papel de desempleado en la conocida serie de Boys from the Blackstuff.

Hill también participó en el cine español con El corazón de la tierra (2007), una historia de Juan Cobos Wilkins que abordar el conflicto entre los trabajadores de una mina en Andalucía, España. La cinta se hizo acreedora del Premio a la mejor película del Festival de Cine Latino de Miami y fue nominada a dos Premios Goya.

El último trabajo de Bernard Hill fue en la segunda temporada de The Responder, una miniserie dramática policial protagonizada por Martin Freeman (actor de El Hobbit y Sherlock). La historia gira en torno a Chris Carson, un oficial de policía que realiza una serie de turnos nocturnos en el centro de Liverpool.

Varios compañeros y artistas lamentaron la noticia y enviaron mensajes de condolencias a la familia de Hill. Uno de ellos fue Elijah Wood, quien actuó junto a Bernard en El señor de los anillos bajo el papel de Frodo.

So long to our friend, our king, Bernard Hill.

We will never forget you.

“For he was a gentle heart and a great king and kept his oaths; and he rose out of the shadows to a last fair morning.”

photo by Viggo pic.twitter.com/lxjepm5rUZ

— Elijah Wood (@elijahwood) May 5, 2024