En 2020 fue hallado sin vida Homero Gómez González, conocido como el guardián de las monarcas por su ardua labor como ambientalista y por su trabajo para defender el Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán. Gómez desapareció 16 días y posteriormente lo encontraron ahogado en un pequeño lago de la región.

A cuatro años de su muerte, y con el caso aún sin resolverse, el director de cine Emiliano Ruprah de Fina y el productor Eduardo Díaz Casanova reconstruyen la historia de lucha, de vida y de muerte del defensor ambientalista en el documental El guardián de las monarcas.

Esta investigación reúne testimonios de familiares y amigos que conocieron a Homero Gómez, así como periodistas, expertos y autoridades que abordan la red de intereses privados y criminales que lo amenazaron a él y a las mismas mariposas.

EL GUARDIÁN DE LAS MONARCAS CUENTA LA VIDA Y LUCHA DE HOMERO GÓMEZ

En 2022, Emiliano Ruprah conversó con Eduardo Díaz sobre la historia de Gómez González, y fue el entusiasmo de los dos lo que los llevó a crear un equipo de investigación que se ocuparía de reunir información del caso y de los hallazgos de este. A su vez, los cineastas realizaron la primera entrevista al hermano del activista, Amado Gómez. “Ese fue el primer paso del proyecto. Nosotros teníamos como fecha de inicio el 2 de noviembre de aquel año, que es cuando llegan las mariposas.

“Posteriormente filmamos todo 2023. Entre los principales desafíos y obstáculos de la producción fue realizar una investigación profunda y sustentada donde se revelará lo que sucedió, después el desafío fue conseguir los testimonios y las entrevistas de las personas que estuvieron cerca y conocieron datos sobre el caso”, cuenta a Newsweek en Español Ruprah de Fina.

“También tomamos en cuenta la creación de protocolos de seguridad porque es una zona complicada, siempre estuvimos dentro del hotel y de ahí nos dirigimos a la reserva. Tener una buena relación con la familia y el ejido fue de mucha relevancia para para seguridad”, añade.

Ambos cineastas tenían el objetivo de investigar el caso, pero también elevar la lucha de Homero Gómez y contar la historia personal del defensor. “Tuvimos que proteger a muchas personas que nos brindaron su testimonio porque siempre te debes guardar por la ética periodística, es decir, encontrar un hilo entre lo que es el entretenimiento y la revelación de información crítica para una narrativa, sin dejar de proteger a los participantes que te están dando su confianza”.

LAS MARIPOSAS NO SE QUEDAN EN ORFANDAD

“Nosotros logramos esto en primer lugar enseñándole la película a la familia sin saber cómo iban a reaccionar y lo hicieron sumamente bien. En segundo lugar siempre hicimos revisión de toda la información, usamos varios filtros con los miembros del equipo de investigación para asegurarnos de que no tendríamos un problema a largo plazo que pusiera en peligro a todos y que al mismo tiempo llegáramos a la versión más certera posible de la historia. No fue fácil, pero pero creo que se logró”, añade Emiliano Ruprah de Fina.

Aunque hay cierta sensación de que tanto la reserva como las mariposas se quedan en orfandad tras la perdida de Homero Gómez, Eduardo Díaz comenta a Newsweek en Español que deja de ser así en el momento que el hijo del defensor ambientalista asevera que él continuará con la lucha de su padre. Finalmente hay cierta esperanza cuando son muchos los defensores que mantienen la lucha pese a los peligros.

El guardián de las monarcas es para Emiliano Ruprah un “crimen real, documental ambiental y película biográfica”. El documental tiene información biográfica sobre Gómez González, sobre su vida, crecimiento y su legado. El filme posee elementos sobre un crimen porque hay una investigación sobre el caso y no puede faltar el tema medioambiental. “Hay escenas espectaculares de la migración, la metamorfosis y el comportamiento y la anatomía de la mariposa monarca”, añade.

En 2017 Emiliano Ruprah de Fina tuvo la oportunidad de conocer a Homero Gómez González en su comunidad, como parte de su búsqueda por comprender la ruta migratoria de la mariposa monarca para el documental Epic Animal Migrations: Mexico.

“EL GUARDIÁN DE LAS MONARCAS” RESPONDE A LA INQUIETUD DE ESCLARECER EL CASO

“Para esa investigación pasé varios días en el Santuario de la Mariposa Monarca, en la comunidad de Ocampo, Michoacán, y mi principal guía fue Homero, quien no solo me sorprendió por su amplio y profundo conocimiento sobre esta especie, sino por su ardua labor para preservar el santuario, junto con su comunidad. Su trabajo como ambientalista me pareció muy inspirador, desde entonces sentí mucha empatía por lo que hacía y seguí de cerca su trabajo”, dice el director de El guardián de las monarcas.

Cuando en 2020 Ruprah supo de su desaparición durante 16 días, que culminó en el lamentable hallazgo de su cuerpo en un pozo de agua, puso particular atención a la cobertura mediática del caso, a los cabos sueltos que había alrededor de su muerte y pensó en cuál sería la mejor manera de ayudar a amplificar su mensaje de defensa y mantener vivo su legado.

“A cuatro años de entonces, con su muerte aún sin esclarecerse del todo, creo que El guardián de las monarcas responde a esa inquietud”, concluye. N

