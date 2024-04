La retirada de publicidad en las calles de París de un libro crítico con el movimiento trans ha provocado el éxito de ventas fulminante en Amazon de la obra Transmania, escrita por dos feministas.

El vicealcalde del ayuntamiento, Emmanuel Grégoire, denunció el miércoles “la desgracia de descubrir, en las calles de París, una publicidad del libro ‘Transmania'”. El responsable municipal mandó una carta en esos términos al grupo publicitario JC Decaux, que tiene la concesión de publicidad en paradas de autobuses y otros emplazamientos en la capital parisina.

La AFP tuvo acceso a esa misiva, y el grupo publicitario informó a su vez que ya había empezado a “retirar los carteles” de esa obra que se presenta como una investigación en torno al movimiento que defiende a las personas que quieren cambiar de sexo, y que entre otras medidas propone que los menores tengan acceso a terapias para interrumpir su pubertad.

El libro fue escrito por Dora Moutot, periodista, y Marguerite Stern, exactivista de Femen, grupo feminista radical que ha protagonizado sonadas reivindicaciones en público. El viernes Transmania se había convertido en un éxito en la plataforma Amazon en Francia, que por segundo día consecutivo lo puso en cabeza de ventas.

“Esto tiene todo el aspecto de ser un pueblo que no se deja dictar lo que debe leer o no, y me encanta”, explicó en la red X Marguerite Stern.