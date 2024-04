Para rendir un homenaje a la creatividad, la diversidad, imaginación e ideologías de los autores, la UNESCO proclamó el 23 de abril como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. El objetivo es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Desde 1988, es una celebración internacional.

En conmemoración al Día Internacional del Libro te presentamos tan solo algunos de los arranques más memorables de la literatura a través de los tiempos. El orden en que se han distribuido los títulos no se relaciona con la importancia de ellos ya que todos han dejado una huella inmortal en el universo literario y han nacido de las exquisitas plumas de escritores portentosos.

DÍA DEL LIBRO: EXISTENCIALISMO, BRUTALIDAD PSICOLÓGICA E HISTORIA UNIVERSAL

Albert Camus: El extranjero

“Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: «Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias». Pero eso no quiere decir nada. Quizá fuera ayer.”

Franz Kafka: La metamorfosis

“Una mañana, al despertar de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto”.

Chales Dickens: Historia de dos ciudades

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo”.

MITOS, METÁFORAS, REALISMO MÁGICO Y EL RETRATO DE UNA SOCIEDAD AUTOCOMPLACIENTE

Jorge Luis Borges: El aleph

“La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita”.

Gabriel García Márquez: Cien años de soledad

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Vladimir Nabokov: Lolita

“Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas. Pecado mío, alma mía. Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta. Era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, un metro cuarenta y ocho de estatura con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita”.

DÍA DEL LIBRO: FICCIÓN FILOSÓFICA, NOVELA EN CLAVE, REVOLUCIÓN Y AVENTURA DE CABALLERÍA

Fiodor Dostoyevski: Memorias del subsuelo

“Soy un hombre enfermo… Un hombre malo. No soy agradable. Creo que padezco del hígado. De todos modos, nada entiendo de mi enfermedad y no sé con certeza lo que me duele. No me cuido y jamás me he cuidado, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, cuando menos lo bastante para respetar la medicina (tengo suficiente cultura para no ser supersticioso, pero lo soy). Sí, no quiero curarme por rabia. Esto, seguramente, ustedes no lo pueden entender. Pero yo sí lo entiendo”.

Sylvia Plath: La campana de cristal

“Era un extraño y bochornoso verano, el año en que electrocutaron a los Rosenberg, y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York”.

Juan Rulfo: Pedro Páramo

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”.

Miguel de Cervantes Saavedra: Don Quijote de la Mancha

“En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”. N

