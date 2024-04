No sé a dimensionado cabalmente el profundo daño a las estructuras de las organizaciones federales y autónomas del país, que tardaran años en rehacerse , si es que se intenta, ocasionados por AMLO , pues aparte de que es un ser perverso, la destrucción sistemática del país no le costó mucho trabajo hacerlo, pues la real causa del desmantelamiento fue que literalmente vació de pilares administrativos a la mayoría de los instituciones para concentrar todo en su persona, es como si de un plumazo borrara todos los organigramas y puestos funcionales de las entidades , para manejarlas y operarlas, el y su pandilla, a excepción del Banco de Mexico , es imposible que un país como el nuestro, de las principales economías del mundo sea operado y gobernado por una sola persona, y además inepta e ignorante , he ahí la razón primaria del caos imperante en el SAT, El IMSS, el banco del bienestar , las de seguridad, las de comercio exterior, los consulados, INE, CNDH, INEGI, Cofece, IFT, INAI, FGR, Coneval,

Xochitl

Por alguna razón en el debate y lo que va de la campaña, a pesar de que muchos ven en Xochitl la esperanza de que la pesadilla MORENA no se repita , y de que ella conecta muy bien en todos sus eventos, alguien debe de decirle a Xochitl que deje de meterse en ataques personales a Claudia y de sacarle trapos al sol, y más bien se enfoque en mostrar al ciudadano que lo que está en juego es democracia contra tiranía , debe poner en contraste el proyecto de Xochitl ,que es economía de mercado y democracia vs el de tiranía y estatización y por ende infierno, que promueve Claudia . Xochitl debe exhibir en toda su dimensión el nivel de destrucción que padece el país causadas por Morena, es muy sencillo, Xochitl y su equipo deben de plasmar en la mente del el ciudadano que el 2 de junio no hay mas; Xochitl con un proyecto de futuro promisorio para las futuras generaciones o el caos y la tiranía , es así de sencillo, es claro que muchos ciudadanos van a votar por Xochitl , porque que ya no quieren más caos con Morena , en lugar de perderse en que si Claudia posee paraísos fiscales o negligencias en el Metro, Xochitl y su equipo deben promulgar ante los ciudadanos, sobre todo los abstencionistas e indecisos, que el 2 de junio es la única oportunidad que tenemos de no perder al país, acudiendo en masa a votar por Xochitl

BC ante las elecciones

Nuestro estado se cuece aparte y no ha sido tan dañado, como otros por las barbaridades perpetradas por Morena, el hartazgo que hay a nivel nacional esta menguado en BC, y por ende los votantes de aquí no ejercerán el voto de castigo como lo harán los del sur, por ejemplo los de Guerrero, sin embargo nosotros los de BC a la hora de votar debemos pensar en el futuro del país , pues si nos pegan decisiones federales, como el respeto a la propiedad privada, estado de derecho que es lo que desea minar entre otras cosas Morena ,en el fatídico caso que lograran de nuevo el poder federal… N

