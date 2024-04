El parpadeo no solo mantiene la humedad de los ojos , sino que también desempeña un papel fundamental en el procesamiento de la información visual . Como objetivo de un estudio reciente, un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester, Nueva York, en Estados Unidos, se propuso investigar a detalle el simple acto de parpadear, algo a lo que dedicamos entre el 3 y el 8 por ciento de nuestras horas de vigilia .

EL PARPADEO ES UN MECANISMO MUY IMPORTANTE PARA RECOGER INFORMACIÓN VISUAL

Este hallazgo es una prueba más de que el parpadeo no es meramente una respuesta automática que contribuye a mantener la humedad e integridad de los ojos, ya que parpadeamos con mucha más frecuencia de la necesaria para lubricar los globos oculares.

“[Nuestra investigación] se suma a un creciente cúmulo de evidencias —buena parte de ellas, proporcionadas por nuestro laboratorio— que demuestran que el sistema visual es muy sensible a los cambios temporales y que utilizamos [esos cambios] para representar la información espacial”, explicó.

“Podríamos decir que, a diferencia de una cámara, el sistema visual no usa, únicamente, la imagen que se forma en la retina, sino que también recurre a los cambios en la imagen”, concluyó Rucci.

Los resultados del estudio fueron divulgados en línea este mes de abril en la revista de libre acceso Proceedings of the National Academy of Sciences. N