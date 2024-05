El periodista y comentarista deportivo Francisco Javier Villa Escobosa, mejor​ conocido como Paco Villa, falleció este miércoles a los 54 años luego de batallar dos años contra un cáncer agresivo, cuyo diagnóstico llegó mientras cubría la Copa del Mundo Catar 2022. Desde diciembre de ese entonces estaba en tratamientos a base de medicamentos y quimioterapias. Hoy lo despiden futbolistas, reporteros y seguidores con mensajes en redes sociales.

“Voy en la décima ronda de quimioterapia y sintiéndome cada vez más fuerte (…) Me reincorporé a las narraciones para TUDN desde enero y eso me ha hecho muy feliz. Solo quería platicarles para si me ven por ahí, ya sea en el trabajo o en la calle, sepan que estoy bien, que estoy sanando con mucha fe y luchando con todo mi ser”, anunció Villa en abril de 2023 a través de Instagram junto a un video en donde se observa tener complicaciones para hablar.