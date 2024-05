En próximos meses el problema de la escasez de agua puede tonarse cada vez más delicado en Baja California, en especial en Tijuana.

Mientras esto ocurre los gobiernos de los tres órdenes de gobierno no parecen contar con un plan para contrarrestar la problemática que se avecina.

“Nuestras autoridades no están hablando mucho del problema del agua, que va a ver una disminución del agua en un 30% del Río Colorado este año, no nada más en México, también todos los Estados que usan en Estados Unidos agua del Colorado”, señaló Fay Crevoshy, directora de comunicaciones y políticas públicas de Costa Salvaje (Wildcoast).

Son más de 100 millones de metros cúbicos menos los que recibirá la entidad, además en ciudades como Tijuana las reservas de agua son cada vez menores, habiendo alrededor de 30 millones del líquido en el Carrizo, cantidad que cubre solo un par de meses de consumo en el municipio.

Lo cierto, subrayó Crevoshy, es que la situación terminará afectando a toda la sociedad, siendo los que suelen sufrir recortes de agua los que más pronto padecerán ante esta situación.

“Cuando cada vez más gente se quede sin agua va a haber problemas sociales, pero primero empiezan a cortarle el agua a las poblaciones marginadas; esto se ve venir en el futuro… hay que exigir que las autoridades tengan acción con impacto”, mencionó la directora de comunicaciones y políticas públicas de Costa Salvaje (Wildcoast).

Involucrar más a la sociedad es también de suma relevancia, que se movilice y les exija a las autoridades ejercer planes precisos que puedan ofrecer una solución real.

En estas semanas se han estado desarrollando las campañas electorales de los aspirantes a alcaldías de Baja California, diputaciones y presidencia de México, en las cuales tampoco ha habido propuestas para solucionar la falta de agua, según palabras de la activista.

“No dicen nada, no hay estrategia, hay que ponerse las pilas, yo soy de una organización no gubernamental, con el que gane voy a estar tocándole la puerta, no me importa de qué partido, hay que hacer algo porque vamos todos a sufrir, sobre todo los jóvenes”, finalizó Fay Crevoshy. N



