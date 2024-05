Los elementos relevantes de esta sentencia son, por un lado, que el juez Martínez Vitela confirma, con base en los estudios realizados a la niña , que sí fue víctima de abuso sexual ; pero que no hay elementos suficientes que comprueben que su tío fue el presunto agresor , pues este acreditó con estados de cuenta bancarios no haber estado el día, lugar y hora donde la niña fue agredida. Entonces, ordenó su absolución.

EL CASO FIGUEIRAS EN CONTEXTO

Un dato más: el caso Figueiras no sería el primero. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (recomendación 10/2022) ordenó ese año a la Fiscalía de Justicia de CDMX realizar una nueva investigación minuciosa de tres casos de violencia sexual contra menores ejercida por sus padres (un magistrado no ratificado en su encargo, un investigador académico de una prestigiada universidad y un notario de la Ciudad de México). La recomendación incluyó además investigar irregularidades cometidas por sus servidores públicos, en cada uno de estos casos, por poner en riesgo los derechos de todas las víctimas.

Describió que la niña “se sintió mal y se sintió triste” y que su relato es consistente. “No se logran advertir fabulaciones o bien, una situación de fantasía que no esté apegado a la realidad”. Y que, por su edad, si bien no detalla específicamente día y hora (tiempo y espacio) de lo ocurrido, ella “se encuentra en una situación vulnerable porque no se encuentra en las condiciones cognitivas ni emocionales para comprender un acto sexual o comprender conductas no acordes a su edad”.

—Mire, estamos hablando de una menor de edad, no puedo hacer un estudio a una menor de edad yo solo en una habitación. No podría —dijo el perito.

EL INTERROGATORIO A LA VÍCTIMA

LA VERSIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR

Refirió también que por la tarde acudió a una reunión con amigos y por la noche regresó a su casa. “La última vez que vi a mis sobrinas fue el 18 de diciembre del 2021 en el cumpleaños de mi mamá, desde entonces ya no las he vuelto a ver jamás, me duele de una manera tremenda todos los señalamientos, todo lo que me ha pasado, me duele lo que le están haciendo a mi sobrina sobre todo a la mayor porque están revictimizando y le están diciendo di esto”.