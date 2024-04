James McCartney y Sean Ono Lennon, hijos de los famosos integrantes de The Beatles, Paul y John, coescribieron Primrose Hill, estrenada hace unos días y ya muy apreciada por los aficionados. El lanzamiento del título fue anunciado el viernes por James McCartney, que la interpreta.

“¡Primrose Hill está aquí! Estoy muy emocionado de compartir mi última canción, coescrita con mi querido amigo Sean Ono Lennon”, escribió en Instagram, junto con un selfie en tonos sepia de él y el hijo de John Lennon.

“Con el lanzamiento de esta canción se siente como una continuidad”, añadió el cantante. El título es una referencia al exclusivo distrito londinense que lleva el mismo nombre, y donde tienen residencias muchas estrellas, incluido Paul McCartney.

PRIMROSE HILL RECREA LA DUPLA LENNON Y MCCARTNEY EN 2024

La canción presenta ecos melancólicos, y la influencia de las dos estrellas del grupo de Liverpool –oriundos de los barrios modestos de la ciudad obrera del norte de Inglaterra– es más que evidente. “Si cierras los ojos oyes las mismas voces”, en alusión a la de John Lennon (fallecido en 1980) y Paul McCartney, afirma uno de los aficionados de los Beatles en Instagram.

“Nunca pensé que escucharía una nueva canción de Lennon/McCartney en 2024”, comenta con emoción otro. Siguiendo los pasos de sus padres, James McCartney, de 46 años, y Sean Ono Lennon, de 48, abrazaron carreras musicales, el primero colaborando notablemente en álbumes de su padre, lejos sin embargo del éxito mundial de los Beatles.

El año pasado, y más de 53 años después de su separación, The Beatles volvieron con una nueva canción, mezclada y masterizada gracias a las nuevas tecnologías, lo permitió ‘reunir’ a los cuatro cantantes de Liverpool. Los dos miembros que aún viven del cuarteto legendario, Paul McCartney y Ringo Starr, anunciaron la canción ‘Now and Then’. El título se lanzó el 2 de noviembre pasado.

El sencillo de doble lado A combina la última canción de los Beatles con la primera: el sencillo debut de la banda en el Reino Unido de 1962, “Love Me Do“, una contraparte de círculo completo realmente adecuada para “Now And Then“. Ambas canciones se mezclan en estéreo y Dolby Atmos, y el lanzamiento cuenta con una portada original del reconocido artista Ed Ruscha, indica el comunicado. El nuevo vídeo musical de “Now And Then” se estrenó el viernes 3 de noviembre. N

(Con información de AFP)

