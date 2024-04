Amor eterno es la canción con la que la biblioteca del Congreso de Estados Unidos preservará la voz del cantautor mexicano Juan Gabriel, anunció el organismo este martes 16 de abril. La lista la integran 25 grabaciones calificadas como “tesoros de audio” dignos de preservación para siempre en función de su importancia cultural, histórica o estética en el patrimonio sonoro grabado de la nación.

La clase de inducidos de 2024 también incluye Rudolph, the Red-Nosed Reindeer de Gene Autry, el álbum debut de The Cars, Catch a Falling Star / Magic Moments de Perry Como, el éxito de salsa de Héctor Lavoe El Cantante, Pieces of Africa del Quartet de Kronos, Chances Are de Johnny Mathis, Don’t Worry, Be Happy de Bobby McFerrin, Tennessee Waltz de Patti Page y Ain’t No Sunshine de Bill Withers.

Dancing Queen de ABBA, Parallel Lines de Blondie, Ready to Die de The Notorious B.I.G., Dookie de Green Day, Wide Open Spaces de The Chicks y la comedia de Lily Tomlin son otros “sonidos definitorios de la historia y la cultura”. Estas obras serán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

JUAN GABRIEL FORMARÁ PARTE DE 100 AÑOS DE HISTORIA MUSICAL

“La Biblioteca del Congreso se enorgullece de preservar los sonidos de la historia estadounidense y nuestra cultura diversa a través del Registro Nacional de Grabaciones”, dijo Hayden, bibliotecaria del Congreso. “Hemos seleccionado tesoros de audio dignos de conservación con nuestros socios este año, incluyendo una amplia gama de música de los últimos 100 años, así como comedia. Estábamos encantados de recibir un número récord de nominaciones públicas, y damos la bienvenida a la opinión del público sobre lo que deberíamos preservar a continuación”.

Las grabaciones seleccionadas para el Registro Nacional de Grabaciones llevan el número de títulos en el registro a 650, lo que representa una pequeña parte de la vasta colección de sonido grabado de la biblioteca nacional de casi 4 millones de artículos.

Las últimas selecciones nombradas en el registro abarcan de 1919 a 1998. Van desde las grabaciones del all-Black 369th U.S. Banda de Infantería dirigida por James Reese Europa después de la Primera Guerra Mundial, para definir los sonidos del jazz y el bluegrass, y las grabaciones icónicas del pop, el baile, el country, el rock, el rap, la música latina y clásica.

UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN AL ALCANCE DEL PÚBLICO

“Durante los últimos 21 años, la Junta Nacional de Preservación de la Grabación ha proporcionado experiencia musical, perspectiva histórica y un profundo conocimiento del sonido grabado para ayudar al Bibliotecario a elegir las grabaciones históricas para ser incluidas en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca”, dijo Robbin Ahrold, presidente de la Junta Nacional de Preservación de la Grabación.

“La junta de nuevo este año se complace en unirse al Bibliotecario para destacar obras influyentes en nuestra diversa herencia sonora, así como para ayudar a correr la voz sobre el Registro Nacional de Grabación a través de sus propias redes sociales y campañas de medios de transmisión”.

La Asociación de Medios Digitales, miembro de la Junta Nacional de Preservación de la Grabación, compiló una lista de algunos servicios de transmisión con listas de reproducción del Registro Nacional de Grabación, disponibles en web.

Juan Gabriel escribió Amor eterno, inspirada en la muerte de su madre en 1974. El deceso sucedió cuando él se encontraba de gira por Acapulco, Guerrero”. N

