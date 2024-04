En una industria tan masculinizada como la automotriz, hay mujeres que, con los abrazos como su arma y la diversidad como su bandera, están cambiando la manera de hacer las cosas. Claudia Márquez, Chief Operating Officer (COO) de Genesis Motors Norteamérica, es una de ellas. La mexicana lidera las operaciones de la marca coreana de automóviles de lujo; su talento no solo se refleja en un extenso currículum, sino en las posibilidades que está abriendo dentro del sector automotriz y el ejemplo que ha sentado para otras mujeres que buscan llegar a puestos de alto nivel en este sector.

En sus 28 años trabajando con marcas como BMW, Mini Cooper, INFINITI, Nissan y Hyundai, Márquez ha aprendido una lección clave: para ser exitosa no importa la cultura de la empresa, sino la capacidad para adaptarse. “He trabajado con coreanos, japoneses, alemanes, ingleses, franceses… Y creo que la capacidad que tú tengas para adaptarte a las distintas culturas es muy importante. Porque el llegar y entender, respetar y aprender de estas culturas es increíble”, afirma la ejecutiva.

Desde el New York City Auto Show 2024, la COO expresó su emoción y felicidad de estar trabajando hoy para una empresa que busca romper paradigmas. “Se siente increíble cuando llegas a una marca nueva como Genesis, con tantas posibilidades, con una línea de diseños y productos espectaculares, en donde además te sientes ya con la experiencia de hacer muchas cosas. El hacer todo diferente, es parte también del reflejo de una marca disruptiva”, cuenta.

Si hay algo que caracteriza en específico a las marcas coreanas, según la experimentada directora, es la apertura y el gusto por los cambios rápidos, que después se convierten en una experiencia de aprendizaje y mejora. “Es padre”, exclama mientras ríe, pues se da cuenta que se expresa como mexicana. “Hace mucho no hablaba así”.

Con menos de una década desde su lanzamiento en los EE.UU, Genesis es una marca relativamente nueva en Norteamérica, y la única manera de ganar en un mercado tan consolidado es robar la mirada del consumidor.

Liderazgo asertivo, auténtico e inclusivo

Es cierto que el mundo se abre cada vez más, pero la idea de una mujer al frente de cualquier empresa en cualquier industria aún es relativamente nueva. En una empresa multinacional, el reto es aún mayor, pues además de las brechas de género que limitan sus posibilidades de crecimiento, se erigen ciertas barreras culturales que pueden ser difíciles de derribar. Y no se trata solo de llegar a ocupar un puesto importante, sino de aportar con una visión más completa de la industria y el mercado.

“Al final del día las mujeres somos diferentes, y efectivamente estamos cableadas distinto, y la riqueza está en esa diversidad. En este momento estamos hablando de mujeres, pero la diversidad de todo tipo es vital, es fundamental, en un mundo que se vuelve cada vez más competitivo”, reflexiona Márquez. La diversidad ya no es solo un tema de responsabilidad social corporativa, sino que también se convierte en un enfoque de negocio. Así, las marcas pueden construir una visión mucho más completa al tomar desiciones.

“Yo me río porque todavía en una reunión son 10 hombres, y están muy serios, entro y les doy un abrazo, porque no solo soy mujer, soy mujer mexicana. Y una saluda diferente”, ejemplifica. “También decidí hace muchos años cuando empecé en estas posiciones internacionales que me iba a adaptar a la cultura en la que estaba, pero no iba a perder mi identidad. Esta soy yo. Y soy emotiva, y soy emocional, soy ruidosa, me encanta la gente, me encanta abrazar, me encanta dar todo lo que está en mi corazón, y no iba a retraerme dependiendo de la cultura en la que estuviera. Iba a sacar lo mejor de ella, pero a seguir siendo yo”, cuenta en un tono con el que es difícil no identificarse como mujer latina. Hay mucha valentía en esa autenticidad.

Esa vocación por la inclusión también se refleja en el estilo de liderazgo de la COO. Lo describe como un estilo directo, en el que busca tomar decisiones en conjunto, y que exista en un equipo una sensación de ownership o pertenencia. “Me gusta escuchar, porque en general tengo muy claro lo que creo que se debe hacer, pero escuchar puntos de vista distintos, de generaciones, momentos y circunstancias diferentes es muy importante”, elabora. “También he aprendido con los años que la claridad está ahí porque tienes la experiencia.”

Los números y la analítica son un componente fundamental desde su punto de vista, pero los mejores resultados se obtienen cuando hay un equipo que se siente identificado, responsable, y escuchado. Aún más, destaca la relevancia de la cercanía con su equipo, pues si bien las posiciones altas permiten una mayor “visibilidad”, no hay que olvidar tener presentes necesidades locales o las bases de un negocio.

INNOVACIÓN PARA LLEGAR A LOS DISRUPTORES

Respecto al consumidor al que apela Genesis, hay algo que Claudia Márquez tiene muy claro: no se trata de una nacionalidad o características raciales, el target son los disruptors. “Al final del día pueden ser latinos, pueden ser afroamericanos, pueden ser un poco de todo”, asevera. La segmentación ha tenido resultados particularmente positivos para Genesis, pues además priorizan métricas como el reconocimiento, opinión y familiaridad con la marca.

Mantenerse al día en cuanto a las últimas tecnologías es también esencial para la directiva mexicana. “Una de las cosas más importantes es la innovación, siempre estamos evaluando las tendencias y realidades del mercado para estar en la punta en el momento que se necesita”, detalla.

En ese sentido, uno de los conceptos más relevantes es la electrificación, con la que productores automotrices de todo el mundo apuntan hacia un mundo más sostenible. Aquí el compromiso de Genesis es contundente: “Genesis ha confirmado que a partir de 2025 cada uno de los modelos nuevos que se van a lanzar van a tener una versión eléctrica, y a partir de 2030, la línea completa será eléctrica”, revela Márquez. Objetivos grandes para un futuro nada lejano.

Pero este es solo uno de sus muchos proyectos. “A pesar de que hemos ido posicionándonos paulatinamente a través de los diseños y la tecnología, con la parte innovadora que tenemos estamos implementando nuevos proyectos como Magma”, cuenta sobre el más reciente programa de Genesis cuya línea se caracteriza por un llamativo color naranja.

Con Magma, Genesis dió un primer paso hacia su expansión en el ámbito de los vehículos de alto rendimiento, con la idea de ofrecer velocidad y eficiencia, pero sin perder de vista aspectos como la estética y el confort. La idea es elevar el placer de la conducción deportiva, y desde que se presento la línea conceptual en el Genesis House de Nueva York han dado mucho que pensar a fabricantes como BMW y Mercedes, quienes pronto podrían tener un nuevo contrincante en la carrera hacia el dominio de este mercado.

MOTIVACIÓN Y GRANDES EXPECTATIVAS

“Me encanta, cada vez que me subo a un Genesis, cada vez que lo manejo, aprender cómo responde el coche. El diseño es una locura, cada detalle, cada material. Estoy muy orgullosa; me hace la vida más fácil cuando tienes un producto como este”, enfatiza la ejecutiva al ejemplificar la altísima complejidad de una industria como la automotriz.

Finalmente como madre, Claudia Márquez también considera los elementos de seguridad como aspecto esencial en el diseño del producto. De la misma forma en que busca el balance perfecto entre los distintos componentes de los autos de Genesis, busca en la lectura, el ejercicio y la música un equilibro entre su vida personal y profesional. Cuando cocina, comparte, es cuando se siente mas presente. “Me la paso brincando de un avión al otro, en muchos lugares del mundo, lo que me sirve mucho porque me retroalimenta todo el tiempo”, cuenta. “Lo primero que hago cuando abro los ojos es ver qué ha pasado las últimas 12 horas en Corea y en el mundo”

El ser la mujer Latina con el puesto mas alto en la industria automotriz de los Estados Unidos es un reto importante, pero Márquez se vale de un equipo fuerte para perseguir sus metas. “Estamos incrementando el equipo y eso hace una gran diferencia. Buscamos a la gente no nada más por ser expertos en la industria y en cada una de las funciones, sino porque están motivados y tienen grandes expectativas”, concluye.

La inspiración que logre despertar en sus equipos continuará siendo la gasolina para que la ejecutiva mexicana conduzca a Genesis a crecer exponencialmente en los próximos años. N

