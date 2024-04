Meta anunció este jueves 11 de abril nuevas herramientas, basadas en inteligencia artificial, para proteger a los menores de la sextorsión y el abuso de imágenes íntimas en Instagram.

“Estamos probando nuevas funciones para ayudar a proteger a los jóvenes de la sextorsión y el abuso de imágenes íntimas, y para dificultar que posibles estafadores y delincuentes encuentren a los adolescentes e interactúen con ellos”, indica en un comunicado la empresa.

“También estamos probando nuevas formas de ayudar a las personas a detectar posibles situaciones de sextorsión, animándoles a denunciar y dándoles la posibilidad de decir no a todo lo que les haga sentirse incómodos”, añade el documento.

La compañía dijo que por defecto, los adolescentes tienen una configuración de mensajes más estricta para que no puedan recibir mensajes de nadie con quien no estén conectados, “mostramos avisos de seguridad a los adolescentes que ya están en contacto con cuentas potencialmente fraudulentas y ofrecemos una opción específica para denunciar los mensajes que amenazan con compartir imágenes privadas.

INSTAGRAM TENDRÁ PROTECCIÓN CONTRA DESNUDOS PARA EVITAR SEXTORSIÓN

“También apoyamos al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) en el desarrollo de Take It Down, una plataforma que permite a los jóvenes recuperar el control de sus imágenes íntimas y ayuda a evitar que se compartan en línea, quitando poder a los estafadores”.

Los estafadores de la extorsión sexual también pueden utilizar los mensajes privados para compartir o pedir imágenes íntimas. “Pronto empezaremos a probar nuestra nueva función de protección contra desnudos en Instagram, que difumina las imágenes detectadas que contienen desnudos y anima a las personas a pensárselo dos veces antes de enviar imágenes de desnudos”.

Esta función está diseñada no solo para proteger a las personas de ver desnudos no deseados en sus mensajes privados, sino también para protegerlos de los estafadores que pueden enviar imágenes de desnudos para engañar a las personas para que envíen sus propias imágenes a cambio.

La protección contra desnudos se activará por defecto para los adolescentes menores de 18 años en la mayoría de los países, y mostrará una notificación a los adultos animándoles a activarla.

CUENTAS ELIMINADAS POR EXTORSIÓN SEXUAL

Cuando la protección contra desnudos está activada, las personas que envíen imágenes que contengan desnudos verán un mensaje que les recordará que sean cautelosos al enviar fotos sensibles y que pueden anular el envío de estas fotos si han cambiado de opinión. Cualquiera que intente reenviar una imagen de desnudo que haya recibido verá un mensaje animándole a reconsiderarlo.

Cuando alguien reciba una imagen que contenga desnudos, se difuminará automáticamente bajo una pantalla de advertencia, lo que significa que el destinatario no se enfrenta a una imagen de desnudos y puede elegir si la ve o no. También se mostrará un mensaje animando a las personas a no sentirse presionadas para responder, con la opción de bloquear al remitente y denunciar el chat.

Instagram también está probando nuevos mensajes pop up para las personas que hayan interactuado con una cuenta que hayan eliminado por sextorsión. El mensaje les dirigirá a los recursos respaldados por expertos, incluido Stop Sextortion Hub, líneas de ayuda, la opción de contactar con un amigo, StopNCII.org para mayores de 18 años y Take It Down para menores de 18 años. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: