El nivel de dialogo mostrado por los candidatos a la presidencia de México en el pasado debate dejó mucho que desear al no hablarse de temas de relevancia para el país como son la seguridad, economía, salud, migración, entre otros.

Para la coordinadora del Grupo Madrugadores Tijuana, María Eugenia Díaz González, lo anterior no abona a la ciudadanía ya que se limita el encuentro a cuestiones personales de cada aspirante a presidente.

“Se me hace triste que sigamos con campañas donde es desacreditar a los adversarios, creo que hacen falta más propuestas en lugar de estarse atacando unos a otros”, indicó Díaz González.

Fue el pasado ocho de abril cuando Claudia Sheinbaum (Morena), Xóchilt Gálvez (PAN-PRI-PRD), y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), se presentaron en el primer debate presidencial de estas elecciones.

El formato para el encuentro no fue el mejor, según las palabras de la coordinadora de Madrugadores Tijuana, ya que no permitió que los participantes pudieran profundizar.

“Creo que no fluyó, la manera en que se trabajó no fluyó, les faltó tiempo, se vieron acortados, los vi nerviosos, vi en algún momento a los candidatos estresados y lo más lamentable es que no haya habido las propuestas que queríamos escuchar y que haya terminado en ataques de unos a otros”, subrayó Díaz González.

Para esta última los próximos diálogos entre contendientes a la presidencia de México tiene que ser más productivos para que la ciudadanía cuente con argumentos al momento de acudir a las casillas de votación.

“Me deja un poco desanimada, pero como fue el primer debate todavía hay dos oportunidades para que este mejoré, para que se pueda hacer mejoras en él, en la manera en cómo se está haciendo y que nosotros podamos conocer mejor a los candidatos y podamos tener más herramientas para poder elegir a quien sería nuestro próximo presidente o presidenta”, concluyó la coordinadora de Madrugadores Tijuana. N

