La ciudadanía de Aguascalientes puede estar tranquila respecto al abasto del agua potable, independientemente de la sequía que impera en gran parte del territorio estatal, declara el director del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), Jesús Vallín Contreras.

El funcionario explica que, al ser una ciudad que no depende del agua proveniente de áreas superficiales, se cuenta con el líquido necesario para el consumo de la ciudadanía; no obstante, subraya que ello no implica que se cuente con suficiencia infinita, muestra de ello es la grave problemática de estrés hídrico que se padece en la entidad.

“El abastecimiento del agua potable para la ciudad proviene en un 100% del acuífero, no tenemos dependencia de la superficialidad. Ello quiere decir que si la sequía continúa, podemos seguir contando con el agua del acuífero, pero no debemos pensar que tenemos para toda la vida y, por ende, no la debemos desperdiciar” declaró.

Pese a ello, el organismo responsable del agua en la capital del estado, anuncia que se está trabajando permanentemente en proyectos e implementación de tecnología que eficienten la distribución del líquido en los hogares, en miras de una progresividad en el servicio al corto, mediano y largo plazo.

“De alguna manera, podríamos estar tranquilos como ciudadanos aguascalentenses que el líquido lo tenemos independientemente de que la sequía se prolongara. Se tiene una serie de proyectos que estamos haciendo en cuanto al recurso y tratamiento del agua, donde somos uno de los primeros lugares a nivel nacional” refirió.

Finalmente, se recuerda a la sociedad que puede participar de forma activa en la solución de los problemas del agua, administrándola correctamente, no desperdiciándola y reportando cualquier falla al WhatsApp 449 125 75 64, o bien, llamando al 073.