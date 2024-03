Los científicos creen que el alzhéimer es causado por la acumulación anormal de proteínas dentro y alrededor de las células cerebrales , aunque aún no está claro exactamente qué desencadena esta acumulación.

¿CÓMO ACTÚA LA LUZ EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER?

“Desde que publicamos nuestros primeros resultados en 2016 la gente me pregunta cómo funciona. ¿Por qué 40 Hz? ¿Por qué no otra frecuencia?”, afirma en un comunicado Li-Huei Tsai, profesor de neurociencia y director del Instituto Picower y de la Iniciativa ‘Cerebro Envejecido’ del MIT (Massachusetts Institute of Technology), en Estados Unidos. “Estas son preguntas realmente muy importantes para las que hemos trabajado arduamente en el laboratorio”.