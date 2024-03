En el vasto mundo de los enfrentamientos cinematográficos, existe un reino donde las leyendas colisionan. Godzilla y Kong: el nuevo imperio se erige como un testamento a este espectáculo épico, prometiendo al público una nueva batalla de proporciones colosales. Para desentrañar los misterios detrás de la creación de este gigante cinematográfico, Newsweek en Español se sentó con la mente maestra detrás de la cámara, el director Adam Wingard.

Con una carrera impresionante que abarca diversos géneros, el viaje de Wingard al corazón del monsterverse le presentó un conjunto único de desafíos y oportunidades. Desde sus raíces en el terror hasta la grandeza de dirigir una secuela de gran presupuesto, las ideas de Wingard arrojan luz sobre el intrincado mundo del cine.

—¿Cómo fue trabajar en una secuela de esta magnitud, y cómo influyó la primera película en tu enfoque para Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio?—preguntamos.

—Terminar Godzilla vs. Kong me dejó con un impulso de energía e información. Sentí como si apenas hubiera rascado la superficie de lo que realmente podría ser una película de Godzilla y Kong. Entonces, cuando surgió la oportunidad de sumergirme de nuevo en este mundo, estaba ansioso por explorar nuevas profundidades. La primera película sentó las bases, pero también me inspiró a empujar los límites aún más con “El Nuevo Imperio”.

—¿Cómo influyeron los comentarios de la audiencia, particularmente la reacción al trabajo en equipo de Godzilla y Kong en la película anterior, en tu enfoque para esta secuela?

—La reacción de la audiencia fue abrumadora, por decir lo menos. Presenciar la emoción pura en los cines solidificó la decisión de que estos personajes continuaran trabajando en equipo en “El Nuevo Imperio”. Quedó claro que separar a estos personajes icónicos sería impensable. La respuesta de los fanáticos desempeñó un papel importante en la dirección de esta secuela, reafirmando la decisión de explorar aún más su dinámica de “policía bueno y policía malo”.

DE PELÍCULAS DE TERROR A LA CREACIÓN DE MONSTRUOS PARA TODA LA FAMILIA

—Como director conocido por películas de terror, ¿cómo equilibraste la creación de monstruos que son intimidantes, pero adecuados para un público familiar?

—Equilibrar el tono de los monstruos fue un proceso delicado. Inspirándome en mis experiencias de infancia, busqué crear criaturas que resonaran tanto con adultos como con niños. Se trata de encontrar ese punto dulce donde los monstruos sean emocionantes para los adultos, pero no demasiado traumáticos para los niños.

—¿Podrías elaborar sobre el proceso de creación de estas criaturas monstruosas? ¿Qué tan colaborativo es el esfuerzo para darles vida en la pantalla?

—Crear los monstruos es un esfuerzo colaborativo que involucra a un grupo central de individuos, incluyéndome a mí, al supervisor de efectos visuales, al editor y al productor. Nosotros generamos ideas, desarrollamos conceptos y los refinamos durante la preproducción. La clave está en soñar en grande y dejar que los talentosos artistas den vida a esas visiones. Es increíble porque puedes soñar a lo grande, soñar lo que quieras, y después tienes un gran grupo de artistas de todo el mundo que son capaces de hacer que todos esos sueños sucedan.

“GODZILLA Y KONG: EL NUEVO IMPERIO”, UN LEGADO QUE PERDURÁ POR GENERACIONES

—A pesar de los desafíos, parece que genuinamente disfrutas el proceso de dirección. ¿Podrías compartir tu perspectiva sobre las responsabilidades y las alegrías de dirigir?

—Dirigir es una experiencia desafiante y gratificante. Colaborar con personas talentosas lo hace todo valioso. Tratar a todos con respeto y fomentar un ambiente creativo es esencial para mí para lograr sacar lo mejor de cada miembro del equipo.

“Generar una visión colectiva y verla cobrar vida en la gran pantalla es inmensamente gratificante”, agrega.

En el siempre expansivo mundo del monsterverse, Godzilla y Kong: El Nuevo Imperio se erige como un testamento al poder de la colaboración y la visión creativa. Con Adam Wingard al timón, el público puede esperar un viaje cinematográfico como ningún otro, donde los titanes reinen supremos y las leyendas renazcan. A medida que la batalla se desarrolle en la pantalla, una cosa queda clara: el legado de Godzilla y Kong perdurará por generaciones. N