Hace dos años, Camila Cabello lanzó su tercer álbum de estudio Familia, material de donde se desprenden los sencillos previamente lanzados “Don’t Go Yet” y “Bam Bam”. Ahora, en una nueva faceta de rubia, este miércoles 27 de marzo lanzó “I Luv it”, primer sencillo de su cuarto álbum. La canción de poco más de tres minutos nos revela una nueva faceta de la cantautora nacionalizada estadounidense, acompañada del rapero Playboi Carti.

A inicios de febrero mostró una cabellera rubia, develando una nueva era en su carrera artística, además de borrar todo su contenido en Instagram. “I Luv it” parte de una colaboración con el reconocido productor español Pablo Díaz-Reixa, ​conocido artísticamente como el Guincho, a quien se le atribuyen varios éxitos de Rosalía como el álbum El Mal Querer y que está detrás del sonido de “Con Altura,” el primer éxito mundial de la cantante española con J Balvin.

“Es increíble. Te anima a sacar más de ti en lugar de diluirte. Realmente me ayudó a creer en mí”, comentó Camello para una entrevista con el sitio Paper.

¿CAMILA CABELLO REVELA EL NOMBRE DE SU CUARTO ÁLBUM QUE SUMA EL SENCILLO “I LUV IT”?

Hasta ahora, el sencillo lanzado hace una hora suma más de 5,000 visualizaciones en YouTube y se viralizó fragmentos de la canción en redes sociales, así como imágenes. Aunque todavía se desconoce el nombre de su nuevo disco, algunos internautas adelantan que este podría llevar el título de C, XOXO (que se traduce como “Camila; besos, abrazos, besos, abrazos”), por una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

BELIEVE THE HYPE

C, XOXO — camila (@Camila_Cabello) March 22, 2024

Camila Cabello se dio a conocer en el mundo del espectáculo por formar parte del grupo musical femenino Fifth Harmony, del que se separó en diciembre de 2016. Ya como solista, en 2015 lanzó un dúo con el cantante canadiense Shawn Mendes titulado”I Know What You Did Last Summer”. Esta melodía alcanzó el número 20 en los Estados Unidos y el 18 en Canadá.

Cabello nació en La Habana, Cuba, pero a lo largo de su vida estuvo viajando entre esta isla y la Ciudad de México, hasta que a los cinco años se mudó a Miami con su madre. En 2008, la cantautora obtuvo su nacionalidad estadounidense en Florida, en donde acudió a la escuela Palmetto High School de Miami.

En su cartera tiene más de 70 premios. Ha sido nominada tres veces al premio Grammy, y ganó dos Latin Grammy Awards en 2019 por su canción “Mi persona favorita”, junto a Alejandro Sanz. N