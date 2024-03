Kate Middleton ha confirmado que ha estado recibiendo tratamiento de quimioterapia contra el cáncer.

Su declaración completa dice así: “Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo cual estoy muy agradecida. En enero, me sometí a una cirugía abdominal en Londres y en ese momento, se pensaba que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores de la operación encontraron cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que siguiera un curso de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento.

“Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto de manera privada por el bien de nuestra joven familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y tranquilizarlos de que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y cada día me estoy recuperando más, centrándome en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y seguridad. Al igual que el amor, el apoyo y la bondad que han mostrado tantos de ustedes. Significa mucho para ambos.

“Esperamos que entiendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda alegría y espero volver en cuanto pueda, pero por ahora debo centrarme en una recuperación completa. En este momento, también estoy pensando en todos aquellos cuyas vidas han sido afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe o la esperanza. No están solos.”

En 2024 la familia real ha sido golpeada por noticias de salud difíciles, comenzando con el anuncio el 17 de enero de que Kate había sido sometida a una cirugía abdominal el día anterior. Luego, el Palacio de Buckingham anunció que el Rey Carlos se sometería a un procedimiento en una próstata agrandada, confirmando a principios de febrero que los médicos habían detectado un segundo problema que fue diagnosticado como cáncer. Ha estado recibiendo tratamiento regular desde entonces.

El Príncipe William inicialmente tomó tiempo libre de sus obligaciones reales para ayudar a cuidar a los hijos de la pareja, el Príncipe George, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis. Desde finales de febrero, las redes sociales han estado llenas de teorías conspirativas sobre la salud de Kate, generando una gran presión para que aparezca en público. Una imagen del Día de la Madre publicada el 10 de marzo por el Palacio de Kensington resultó haber sido alterada por Kate, desencadenando nuevas conspiraciones que alegaban una variedad de encubrimientos palaciegos a menudo contradictorios. N

Jack Royston es el corresponsal real jefe de Newsweek con sede en Londres. Puedes encontrarlo en X, anteriormente Twitter, en @jack_royston y leer sus historias en la página de Facebook de The Royals de Newsweek.

