El delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, David Pérez Tejada, ha reconocido la existencia de casos de corrupción dentro de la institución, tras un reciente cateo en el domicilio de dos oficiales de migración.

Durante la intervención, realizada en la madrugada del pasado 29 de febrero, se descubrieron dinero en efectivo y presuntos listados que podrían probar cobros de extorsiones contra migrantes.

Pérez Tejada informó que los oficiales Marte Antonio y María Elizabeth estaban incapacitados al momento del operativo llevado a cabo por la FGR.

Además, mencionó que mensualmente se separan del cargo al menos dos oficiales de migración por presuntos actos de corrupción, aunque no pudo confirmar la veracidad de los detalles publicados en notas periodísticas.

El delegado también señaló que estos casos podrían involucrar a agentes de otras corporaciones de seguridad, ya que múltiples entidades intervienen en el tránsito de personas hacia la frontera de Tijuana.

En cuanto a los cargos y funciones de los oficiales intervenidos, se aclaró que el oficial Marte Antonio no estaba comisionado como responsable de la estación migratoria, sino que trabajaba en la garita de El Chaparral en el turno matutino, mientras que su esposa, la oficial María Elizabeth, realizaba labores administrativas y estaba certificada para atender a menores no acompañados, negando así que ocupara el puesto de secretaria particular de su esposo. N

Fotos Karen Castañeda / Border Zoom

