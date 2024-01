En cambio, las parejas homosexuales recurren a tres mecanismos para evitar tensiones y distribuir las labores de casa de una manera más justa. Al menos eso afirma una investigación publicada recientemente en la revista LGBTQ+ Family: An Interdisciplinary Journal .

“Observamos que, aun cuando las parejas del mismo género tienen diversos sistemas para dividir el trabajo, dicha división no siempre es equitativa”, escribieron las autoras. “Pese a ello, casi cada pareja participante consideró que su DTD [división del trabajo doméstico] era justa. Y, en nuestra opinión, los tres factores clave que han contribuido a que esas parejas hagan una DTD ‘justa’ —si bien, no equitativa— son: flexibilidad en la asignación de tareas; comunicación; y atribuir al trabajo no remunerado el valor que tiene el sí remunerado, pero en términos de un acto de amor que puede tener significación cultural”.