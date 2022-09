FALTA DE SEXO CON MI PAREJA

Hasta ahora, no hay cifras oficiales que sirvan para categorizar un matrimonio sin actos sexuales, pero los estudios hablan generalmente de este caso cuando se trata de parejas que no han mantenido relaciones en el último año o de matrimonios en donde la intimidad sucede 10 veces o menos en 12 meses.

Gill Booth, consejero especializado en terapia psicosexual, apunta que la razón por la cual las parejas dejan de tener sexo depende de cada relación individual. Todos somos diferentes, tener más o menos sexo que la norma no es un problema si ambos son felices. Pero si la frecuencia de tu vida sexual está causando conflictos, hay alternativas.

Las necesidades sexuales de cada persona son importantes y no se refiere solo a la libido. Tener lenguajes de amor que no empatan pueden llevar a un “vacío emocional”, incluso para parejas que llevan juntos mucho tiempo. Entre las principales causas por las que asisten a consulta con un terapeuta son por la disritmia sexual y la limitada o nula comunicación.

PRINCIPIOS DE LIBERTAD, ADECUACIÓN Y SATURACIÓN

Para Isachar Villa, sexólogo especializado en temas de género y docente universitario, existen siete ejes que mueven al matrimonio: atracción física; atracción psicológica (tiene la inteligencia emocional que necesito); atracción intelectual (me gusta cómo piensa mi pareja y abordamos temas de interés mutuo); respeto; sexo; confianza, y comunicación.

“Hay que hacer una dinámica de actualización en el matrimonio, preguntarnos cómo estamos en la relación, para dónde vamos, cómo te sientes, cómo me percibes y si hay problemas, qué acuerdos vamos a tomar para seguir en la misma tangente o separarnos”, explica.

Con en el tiempo, cuando se consume la relación, aparece el principio de adecuación, es decir, las actitudes de tu pareja ya no son consideradas todas como buenas. La razón impera y las decisiones son más racionales que emocionales.

“Entonces aparece el principio de saturación. Es todo lo contrario, vemos todos los defectos y ya no nos gusta, nos saturamos de la persona y eso también se refleja en el sexo. Antes me ahorcabas o nalgueabas y disfrutábamos del sexo oral. Aunque me parecía maravilloso, hoy ya es costumbre”, señala.