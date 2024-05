El 44 por ciento de las personas mexicanas sienten culpa, vergüenza o un sentimiento de que están haciendo “algo malo” después de masturbarse por primera vez, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Sexología, a propósito del Mes Internacional de la Masturbación.

Mayo es el Mes Internacional de la Masturbación y surge como una iniciativa para promover la educación sexual positiva y desestigmatizar un aspecto fundamental de la sexualidad humana.

Originado en 1995 como una respuesta al despido de la sexóloga Joycelyn Elders por su declaración a favor de la inclusión de la masturbación en los programas de educación sexual, este mes tiene como objetivo fomentar la autoexploración sexual saludable y liberar a las personas de la vergüenza y el tabú que rodea a este tema.

El miedo, la vergüenza o la culpa son emociones que muchas personas mexicanas y en el mundo sienten cuando se habla de sexualidad. “Estas emociones pueden ser una barrera para descubrir la sexualidad de uno mismo y el autoplacer. De hecho, nadie les ha dicho que masturbarse es bueno, ni tampoco les han dado ideas de cómo hacerlo”, indica Claudia Lobatón, sexóloga de Platanomelón México, marca de juguetes eróticos.

Lobatón explica que es fundamental normalizar y desmitificar la masturbación en países como México, donde 83 por ciento de la población considera que no recibió buena educación sexual, entendiendo como buena información suficiente, clara y objetiva que los aleje de la culpa.

Distintos estudios indican que la masturbación conlleva un aumento en los niveles de dopamina y oxitocina, lo que lleva a mejorar el humor, rebajar el cortisol y reducir el estrés. “Yo lo hago en la ducha, me ayuda a relajarme”, apunta una de las personas entrevistadas por Platanomelón México.

MASTURBARSE AYUDA A REDUCIR MIGRAÑAS

Que las personas se queden dormidas después de masturbarse no es casualidad. Los orgasmos logrados a través de la masturbación se asociaron con la percepción de una mejor calidad del sueño.

Estudios apuntan a que el aumento de niveles de dopamina favorece la capacidad de foco y concentración. En 48 por ciento de las personas, el sexo y la masturbación pueden ayudar a reducir las migrañas y cefaleas, indica Platanomelón.

“Más allá de estos beneficios, la práctica de la masturbación permite conocer tu propio placer, de esta manera le puedes pedir a tu pareja lo que te gusta”, indica Claudia Lobatón.

Planned Parenthood, organización estadounidense sin ánimo de lucro que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto en Estados Unidos y en el mundo, explica que masturbarse es una excelente manera de conocer el cuerpo. “Es totalmente saludable y normal. La mayoría de las personas se masturban en algún momento de su vida”.

Existen muchísimos mitos sobre la masturbación creados para asustar y para que se piense que masturbarte es malo, añade la organización. “La verdad es que es algo completamente seguro. Masturbarte no te causará ceguera, locura, ni te hará menos inteligente.

“No le hará daño a tus genitales (vulva o pene), no hará que te salgan granos ni impedirá tu crecimiento. Tampoco vas a ‘gastar todos tus orgasmos’ o arruinar otros tipos de sexo si te masturbas con frecuencia”, señala Planned Parenthood.

MES INTERNACIONAL DE LA MASTURBACIÓN: TIPS DE MASTURBACIÓN

– Lavarse las manos antes de tocar el pene, vulva, vagina o ano.

– Usa un buen lubricante. Este reduce la fricción, lo que ayuda a prevenir rasgaduras pequeñas en la piel y hace que se sienta más cómodo.

– Limpiar los juguetes sexuales. Si no se hace las bacterias se pueden acumular y causar infección. La mejor manera de proteger los juguetes sexuales es usando un condón que se puede cambiar cada vez que el juguete pase de persona a persona o de un orificio a otro: boca, ano o vagina.

– En caso de que no se use condones, se debe limpiar los juguetes sexuales antes y después de cada uso. Leer las instrucciones que vienen con el juguete sexual para saber cómo limpiarlo. Es necesario no compartir juguetes sexuales con más de una pareja sin antes limpiarlos y usar condones nuevos cada vez. Ello, porque dice la organización: “los juguetes sexuales pueden transmitir ETS”. N

