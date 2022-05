FORZAR INTIMIDAD EMOCIONAL DEMASIADO RÁPIDO O IDEALIZACIÓN

DESCARGA DE TRAUMA

Usualmente les digo a mis clientes: si algo parece confuso, no eres tú. Ahora ese paciente mío se da cuenta de que esta era una forma de intentar que él revelara su trauma. Conforme pasó el tiempo en la relación, él comenzó a hablar más de sus traumas y ella los usó como argumentos contra él. Si él mencionaba que algún comportamiento había cruzado un límite y no le parecía bien, ella le contestaba que a causa de su trauma era demasiado sensible.

NO ASUMIR RESPONSABILIDAD POR SUS CONDUCTAS

VÍNCULO TRAUMÁTICO

He tenido clientes que se entrevistan para un puesto en una compañía con un equipo de tres o cuatro entrevistadores. En un caso, uno de los entrevistadores, “Jim”, se salió de la reunión por una u otra razón, y enseguida otro de los entrevistadores empezó a contarle a mi paciente que Jim no era “bueno” y que no debía estar en el equipo.

HABLAR CON UN PROFESIONAL

