El 77º Festival de Cannes abrirá sus puertas dentro de una semana con 22 aspirantes a la Palma de Oro, entre ellos, Francis Ford Coppola, homenajes a la vieja guardia de Hollywood y, entre bastidores, la tensión que rodea al cine francés por las críticas feministas y denuncias de abusos.

El brasileño Karim Ainouz (Firebrand) será la única voz iberoamericana en la competición oficial con Motel Destino, su regreso al cine en portugués, mientras que las nuevas generaciones avanzan en secciones paralelas, con más de una docena de películas y cortometrajes de España y América Latina.

A sus 85 años, Coppola atrae buena parte de las miradas con Megalopolis, una película protagonizada por Adam Driver, un trabajo para el que invirtió buena parte de su fortuna, como hace 45 años con la mítica Apocalypse Now, con la que triunfó en Cannes.

Abundan otros nombres conocidos de esa generación, como George Miller, que estrenará fuera de competición Furiosa, un episodio más de su saga Mad Max. El también estadounidense Oliver Stone (Platoon y JFK) vuelve al documental, esta vez con Lula, una obra dedicada al presidente brasileño, en la línea de su visión izquierdista de la historia reciente de América Latina.

Kevin Costner regresa con Horizon a uno de sus temas predilectos, la conquista del Oeste, presentada fuera de concurso. El festival homenajeará también con Palmas de Oro honoríficas a George Lucas (La guerra de las galaxias) y a la actriz Meryl Streep, que vuelve a Cannes tras una larga pausa de más de tres décadas, así como al estudio de animación japonés Ghibli, la primera vez que se otorga a un colectivo.

CRÍTICAS FEMINISTAS Y HUELGA EN CANNES POR CONDICIONES LABORALES

Durante el festival, Cannes acostumbra a convertirse en un escaparate de glamur, una plataforma de negocios y un escenario para toda clase de reivindicaciones, y esta edición (realizada del 14 al 25 de mayo) promete servir el mismo coctel.

Una pequeña asociación de trabajadores, conocido como “Bajo las pantallas la miseria”, convocó una huelga durante el Festival para protestar por sus condiciones laborales. El grupo, independiente de las grandes centrales sindicales francesas, convocó el paro tras una asamblea el lunes.

El Festival, así como las sesiones paralelas, reaccionaron este martes 7 de mayo con una oferta de diálogo, tras reconocer que son “conscientes de las dificultades que sufren algunos de sus trabajadores que encadenan diferentes contratos para festivales de cine”.

Por su parte, la actriz Judith Godrèche, que convulsionó al cine francés con sus denuncias de violación contra los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon, presentará un cortometraje con testimonios de víctimas de violencias sexuales. Además, hay críticas feministas en Cannes. Solamente un 20 por ciento de la selección cinematográfica ha sido dirigida por mujeres, critica una asociación feminista francesa que lucha por la paridad.

Coppola tendrá que vérselas con una variada representación del cine mundial. El cine musical lo pone el francés Jacques Audiard, con Emilia Pérez, una rocambolesca historia de narcotráfico y transexualidad ambientada en México y con artistas latinos (Karla Sofía Gascón, Selena Gómez, entre otros).

Destacan también el iraní Ali Abbasi con The apprentice, sobre la juventud de Donald Trump, o uno de los triunfadores del año pasado, el griego Yorgos Lanthimos, que regresa con Kinds of kindness de la mano de su actriz favorita del momento, Emma Stone (oscarizada el año pasado por Pobres criaturas).

ENTRE EL JURADO DESTACA GRETA GERWIG, DIRECTORA DE “BARBIE”

Paul Schrader, guionista premiado con Taxi Driver y autor de American Gigolo, presentará Oh Canada, con Richard Gere en el elenco. Y subiendo en el firmamento, nuevas estrellas: Jacob Elordi, Barry Keoghan y Margaret Qualley.

Subsiste el interrogante sobre si podrá viajar a Cannes el iraní Mohammad Rasoulof, un cineasta acosado por el régimen, en competición por la Palma con The seed of the sacred fig.

Del lado iberoamericano el español Jonás Trueba, un cineasta apreciado en Francia, se estrena en Cannes con Volveréis, en la que dirige a su pareja Itsaso Arana.

Esta comedia compite en la Quincena de Cineastas junto a Algo viejo, algo nuevo, algo prestado del argentino Hernán Rosselli, el documental A queda do céu, rodado por Eryk Rocha y Gabriela Carneiro da Cunha en el Amazonas y la vanguardista Los hiperbóreos (Chile), de Cristóbal León y Joaquín Cociña.

La Semana de la Crítica, presidida por el español Rodrigo Sorogoyen (As bestas) acogerá Simón de la montaña, del argentino Federico Luis, Baby de Marcelo Caetano (Brasil) y en sesión especial el corto Las novias del sur de Elena López Riera (El agua).

El jurado este año está presidido por la cineasta Greta Gerwig, la autora de la multimillonaria Barbie, respaldada, entre otros, por el español Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve) y la actriz indígena estadounidense Lily Gladstone. N