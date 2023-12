La Dirección Municipal de Atención al Migrante, y las asociaciones This is About Humanity y Fundación Tijuana sin Hambre realizaron una conferencia prensa donde informaron que, a través de la cena filantrópica de día de muertos el pasado mes de noviembre, se logró recaudar alrededor 300 mil dólares, cantidad que se destinará para la compra de un camión refrigerado, el cual ayudará para que continúe las operaciones de la cocina comunitaria.

Informaron que, a través de estas organizaciones se están distribuyendo diariamente 3,100 alimentos en 19 albergues, orfanatos, así como asilos de ancianos. Haciéndose énfasis que, con esta causa se está produciendo un millón de comidas al año en esta ciudad fronteriza. Lo anterior comentando en salón de capacitaciones dentro de palacio municipal en la ciudad de Tijuana.

Durante la conferencia, explicaron que, la primera edición de la cena filantrópica del día de muertos organizada por This is about humanity y Tijuana sin Hambre contó con la presencia de destacados chefs de ambos lados de la frontera, encabezado por la chef Adria Marina. Además, estuvo presente como invitado especial Jaime Camil, quien fue el maestro de ceremonia.

Se comentó que, gracias a la compra del camión refrigerado, se podrá trasladar alimentos perecederos que son procedentes de Ensenada, ya que no se cuenta con un medio de transporte capacitado para llevar estos alimentos. Resaltando que, con la compra de este camión se podrá beneficiar a más de 1500 personas al día.

Informaron que, entre los albergues beneficiados actualmente están: albergue juventud 2000, manitas construyendo, la casa del anciano, así como una escuela migrante en la región.

Manifestaron que, el mayor reto que tiene el proyecto es poder seguir creciendo el número de alimentos distribuidos en la región, incluyendo un mayor número de donantes y fondos. Además, poder transmitir el mensaje de esta causa benéfica a través de los diferentes medios de comunicación en la región. Resaltando que, de las 3100 comidas al día, salen más de 1 millón de pesos al mes.

En la conferencia estuvo presente el director de atención al migrante, Martín Arturo Enrique Lucero Vázquez, la co-fundadora de This is about humanity, Yolanda Selene Walther-Meade, la fundadora de Tijuana sin hambre, y el titular del instituto de migración en Baja California, David Pérez Tejada.