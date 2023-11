LAS TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS MÁS INNOVADORES Y VIABLES

1. PINTURA QUE ENFRÍA LA TIERRA

Según un estudio de Purdue publicado en la revista especializada Journal of the American Chemical Society , la nueva pintura puede reducir la temperatura de la superficie hasta 4.5 grados centígrados durante el día y 10.5 durante la noche.

2. SACAR CARBONO DEL AIRE

La captura directa de aire (DAC, por sus siglas en inglés) es una tecnología verde cuyo momento aún no llega, pero parece estar cada vez más cerca.

Los filtros químicos en las unidades de DAC atrapan el CO 2 del aire. El CO 2 capturado se puede utilizar para fabricar productos ecológicos como fertilizantes y combustible, o se puede bombear bajo tierra, donde queda atrapado permanentemente en la roca.

Si bien la tecnología está probada, ahora cuesta entre 600 y 1,000 dólares sacar una tonelada métrica de carbono a través de captura directa de aire, y los expertos en tecnología verde creen que no surgirá un gran mercado para el proceso hasta que alguien consiga el precio por debajo de 100 dólares. Varias empresas de todo el mundo compiten por ser las primeras.

Podría decirse que el líder en esa carrera es una empresa suiza llamada Climeworks, cuyo enfoque mezcla el CO 2 atrapado con agua y lo bombea bajo tierra. La compañía ha atraído a inversores y clientes de renombre, incluida la banda Coldplay, que contrató a Climeworks para eliminar del aire una cantidad de CO 2 equivalente a la que genera la actual gira mundial de la banda.

La estrategia de Climeworks hasta el momento es captar clientes dispuestos a financiar sus esfuerzos para acercarse a la marca mágica de los 100 dólares. A principios de este año, la compañía dijo que su planta Orca (cerca de Reikiavik, Islandia), que puede extraer 4,000 toneladas de carbono, se había convertido en la primera del mundo en lograr una “captura a gran escala” de CO 2 . El trabajo se realizó para Microsoft, Stripe y Spotify.

Climeworks no dijo cuánto CO 2 capturó ni a qué precio citando acuerdos de confidencialidad con sus clientes, pero DNV, una empresa de certificación y gestión de riesgos, dijo que de forma independiente confirmó la afirmación de la empresa.

En una conferencia de este año, el cofundador de Climeworks, Jan Wurzbacher, quien expresó confianza en que su empresa puede al menos reducir el precio a 200 dólares, no fue específico sobre el costo total actual, excepto al decir que era menos de 1,000 dólares por tonelada.

Mientras tanto, la empresa sigue avanzando. En junio, Climeworks anunció una segunda instalación islandesa, Mammoth, cuya apertura está prevista para principios del próximo año y que tendrá la capacidad de capturar 36,000 toneladas de CO 2 .

3. UNA TECNOLOGÍA MUY ANTIGUA ES REUTILIZADA

Cuando la biomasa —residuos agrícolas como cáscaras, tallos y madera de plantas— se quema, o incluso cuando simplemente se descompone, libera CO 2 y otros gases que cambian el clima, como el metano y el óxido nitroso, a la atmósfera. Pero si la biomasa se calienta sin oxígeno, estas sustancias quedan atrapadas en una sustancia negra y cenicienta llamada biocarbón o biochar.

Los agricultores saben desde hace miles de años que el biocarbón es un buen fertilizante. Más recientemente, los científicos y empresarios se entusiasmaron con este método como forma de mantener el CO 2 fuera de la atmósfera. Además de fertilizante, el biocarbón tiene una variedad de usos comerciales, incluido el de alimento para animales, fuente de combustible alternativo y aditivo para el concreto.

La empresa fabricante de biocarbón Biochar Now, por ejemplo, utiliza una tecnología de horno de “pirolisis lenta” en su planta de Colorado para producir biocarbón, que envasa y vende en diferentes tamaños (desde partículas hasta astillas, según el uso previsto).

“Creamos una tecnología patentada que es fácilmente escalable”, dice el fundador y director ejecutivo de Biochar Now, James Gaspard. Los enormes hornos de biocarbón, afirma, pueden producirlo a escala industrial.

En la actualidad, Biochar Now se está asociando con corporaciones de todos los sectores y con el gobierno; en diciembre pasado, el condado de Boulder, en el estado de Colorado, Estados Unidos, otorgó a Biochar Now una subvención de 100,000 dólares para llevar hornos portátiles de biocarbón a partes remotas del país donde hay grandes cantidades de residuos de madera, entre ellos, sitios de incendios forestales.

Sway, una pequeña empresa emergente con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, ve una oportunidad en las algas marinas: plantas que no ocupan tierra ni utilizan fertilizantes y que, de forma natural, eliminan una cantidad significativa de CO 2 de la atmósfera.

5. BATERÍAS ALIMENTADAS CON ÓXIDO

Uno de los mayores desafíos para reemplazar los combustibles fósiles con fuentes renovables como la solar y la eólica es cómo almacenar energía durante largos periodos. ¿Qué haces con la electricidad los días en que el sol no brilla y el viento no sopla? Las baterías de iones de litio, como las de los teléfonos móviles y los coches eléctricos, son caras de fabricar, no son buenas para almacenar energía durante mucho tiempo y, a veces, explotan.