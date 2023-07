“En el momento [de la formación del cráter de gas Darvaza], la tecnología de perforación no era tan sofisticada, la plataforma colapsó y el gas natural comenzó a salir a la atmósfera en lugar de ser capturado”, explica Green.

En algún momento posterior, se le prendió fuego a la “Puerta al Infierno”, aunque no estaba claro si fue intencional. “Si fue intencional, la idea era quemar el gas en lugar de una liberación sin control “, añade Green.

DESCENSO AL CRÁTER DE GAS DARVAZA

“El primer acercamiento da bastante miedo porque, al menos cuando fui, no hay barandas ni nada que impida que te caigas”, revela Green. “Es realmente grande y los bordes son los más calientes, a excepción de la gran llama en el centro cercano. Por la noche brilla, es realmente una vista increíble”.

“La liberación descontrolada de gas natural es un desastre ambiental, y el hecho de que se esté quemando en realidad es mejor”, dice Green. “De esta manera, el metano se convierte en dióxido de carbono. La liberación de CO2 también es mala para el calentamiento global, pero no tan mala como la del metano”.

La mayor parte de este proviene de fugas de la producción de petróleo y gas (las llamadas “emisiones fugitivas”), que ascienden a más de lo equivalente a 70 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año, según el sitio Our World In Data.

TURKMENISTÁN TIENE PROBLEMAS CON EL GAS

“A menos de que puedas tapar la fuga, llenar el cráter no ayudará porque el gas seguirá escapando. Creo que llenar el cráter no detendrá la fuga. Eso probablemente requeriría perforar junto al cráter para sacar el gas lejos de ahí. Recomiendo encarecidamente encontrar una manera de detener la quema del cráter limitando la liberación de gas de este sitio, pero rellenar el cráter no hará esto”, añade el experto.