Fotos y videos de una laguna en retroceso en Hawái llenaron las redes sociales cuando sus aguas, normalmente azules, se volvieron color rosa mexicano. Sin embargo, la causa subyacente de este fenómeno en el estanque Kealia, en Maui, Hawái, en Estados Unidos, es algo mucho menos positivo.

“Estar de pie frente al agua rosa me hizo sentir como si estuviera en un planeta diferente. Pero luego me enteré de que esto ocurre naturalmente en la tierra y me sentí muy agradecida de existir en este ecosistema”, dijo a Newsweek Molly Eichenberger, artista y productora de videos con sede en Maui. “Nunca antes he visto esto en mi vida”.

Los cuerpos de agua rosados existen en todo el mundo y obtienen su coloración por la mezcla única de algas y bacterias que habitan sus aguas. Sin embargo, nadie nunca había visto que la laguna de este refugio natural se tornara el color rosa, ni siquiera los voluntarios que han trabajado allí durante 70 años, según el periódico británico The Guardian.

Los funcionarios del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Kealia Pond, dicen que lo más probable es que el agua de color vibrante no sea causada por algas tóxicas. “Parece ser un organismo unicelular llamado halobacteria”, explicaron.

Las halobacterias son un tipo de bacteria que prospera en ambientes intensamente salados y emiten un pigmento rojo. Si bien estos no son intrínsecamente peligrosos por sí solos, su presencia no augura nada bueno para los animales y plantas que llaman hogar a la laguna Kealia.

UNA LAGUNA ROSA QUE CAMBIA EL ECOSISTEMA

“Aunque esto es hermoso, debemos tener en cuenta que se trata de un gran cambio para el ecosistema y que todos debemos ser conscientes de nuestro impacto en el medioambiente”, dijo Eichenberger.

“El suministro de agua en Maui es un tema delicado que en fechas recientes pide ayuda a gritos como con los incendios. Este tipo de bacteria prospera en condiciones de alta salinidad, y la sequía del humedal en fechas recientes podría haber contribuido a este fenómeno”, añadió la productora.

Según el personal, el agua de la laguna Kealia ahora es dos veces más salada que el agua de mar. Esta alta salinidad probablemente se deba a la actual sequía en Maui: a medida que el agua del lago se evapora, la sal del interior se concentra aún más.

Bret Wolfe, administrador del refugio donde se ubica el estanque Kealia, dijo a The Guardian que se espera que las fuertes lluvias eleven los niveles del agua, reduzcan la salinidad y devuelvan a la laguna su color natural.

Mientras tanto, las aguas rosa de la laguna han llamado la atención de todo el mundo, y muchos visitantes acuden en masa al parque para tomar fotografías. “Si eso es lo que los lleva a visitar allí, está bien”, dijo Wolfe. “Es realmente bello”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

