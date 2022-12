No es fácil dar por terminada una relación . Sin embargo, a causa de las redes sociales , hoy es más complicado que nunca dejar que la pareja siga su camino. Además, tenemos un hecho innegable: si es terriblemente doloroso ver que el ex hace cualquier cosa menos pasarse el día llorando frente al televisor, ¿por qué nos resulta tan difícil dejar de acechar su perfil en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera?

¿QUÉ SUCEDE EN EL CEREBRO CUANDO ESTAMOS ENAMORADOS?

Es verdad que describir el amor como una colección de reacciones químicas no tiene nada de romántico. Sin embargo, aunque muchos dicen que una ruptura sentimental puede “partirte el corazón”, casi todo lo que experimentamos ocurre en la cabeza. Así pues, es conveniente que entendamos qué sucede en el cerebro cuando estamos enamorados.

“En todo caso, no hay duda de que el sistema de recompensa del cerebro —del cual la dopamina es un regulador importante— se activa cuando estamos en presencia del ser amado, durante las experiencias compartidas en pareja o incluso con solo pensar en esa persona”.

“Uno de ellos es el neurocientífico, que define la adicción como una relación entre el individuo y los estímulos que producen de ciertas sustancias. Esos estímulos ‘secuestran’ el sistema de recompensa del cerebro y desencadenan procesos anormales y disfuncionales, los cuales, a su vez, conducen al consumo compulsivo de la sustancia y desencadenan síntomas de abstinencia cuando la sustancia no está disponible.

“INTOXICACIÓN” QUÍMICA

Si aceptamos que el amor es una adicción, no debe extrañar que nos resulte tan difícil renunciar a la persona amada. “Muchas investigaciones sugieren que un rompimiento, una traición romántica o cualquier pérdida repentina de una figura de apego importante puede ocasionar sensaciones de dolor y abstinencia muy semejantes a los que desencadena la abstinencia de ciertas sustancias químicas, tanto a nivel de la actividad cerebral como en términos de la experiencia subjetiva”, informa Earp.

Un estudio de la Universidad de Columbia halló que, cuando los voluntarios miraban fotos de una expareja reciente, las regiones que se activaban en sus cerebros eran las mismas que los investigadores estimulaban al pinchar sus brazos con una aguja al rojo vivo. En cambio, esa respuesta cerebral no se repitió cuando los participantes miraban fotos de sus amigos.

¿POR QUÉ ACECHAMOS LAS REDES SOCIALES DE NUESTROS EX?

A pesar de que la fotografía de la expareja nos causa un dolor físico muy real, no podemos resistirnos a la tentación de revisar sus redes sociales de manera casi obsesiva. “Abundan razones para caer en la tentación de investigar las actividades de una expareja”, asegura Earp.

Un pequeño estudio de 2010 reveló que, al ver fotos de sus ex, el sistema de recompensa de los participantes que acababan de volver a la soltería se activaba con la misma intensidad que en los voluntarios que seguían unidos a sus parejas.

El Dr. Christopher Carpenter, profesor de comunicación en la Universidad de Western Illinois, dice a Newsweek que, no obstante lo tentador que pueda ser, acechar a la expareja es muy mala idea. “Varios estudios han demostrado que acechar al ex en redes sociales se asocia con dificultades para superar el rompimiento y seguir adelante con nuestras vidas”, afirma.

“Asimismo, hallamos que es sumamente difícil superar el rompimiento si ves que tu ex interactúa con desconocidos de tu mismo género”, sentencia el profesor.

CÓMO SUPERAR EL ROMPIMIENTO

Aun cuando es muy difícil resistir la tentación de revisar el Instagram de tu ex, Carpenter propone que evites esa conducta autodestructiva a toda costa. “Mi consejo es que veas lo menos posible sus redes sociales”, sugiere. “Así que no solo dejes de seguirle o le bloquees en tu lista de amigos. Lo mejor es que bloquees también a las amistades en común, para que no tengas que ver los comentarios ni las publicaciones de tu ex”.