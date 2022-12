El muñeco animatrónico original del filme “E. T. el extraterrestre”, el clásico de ciencia ficción de Steven Spielberg, fue subastado este fin de semana por 2.6 millones de dólares. El lote insignia de este remate, que se extendió durante dos días y estuvo a cargo de Julien’s Auctions y Turner Classic Movies (TCM), se presentó junto con otros 1,300 accesorios de cine, desde los guantes de boxeo de Robert de Niro en “Toro salvaje”, hasta el martillo de “Thor”.

E. T. ha sido uno de los personajes más famosos de la cultura pop y la ciencia ficción desde el lanzamiento de la exitosa película, en 1982. Casi todo el muñeco marrón es articulado: sus ojos pequeños y brillantes, su cuello largo y, por supuesto, su dedo resplandeciente que brilla en la película antes de decir su frase de culto: “E. T. llama a casa”.

“Con una fecha previa a la tecnología y los efectos CGI modernos, esta reliquia cinematográfica única (construida en 1981) cuenta con 85 puntos de movimiento y se considera una obra maestra de ingeniería”, dice la descripción del lote, de acuerdo con People.

Creado por el maestro italiano de efectos especiales Carlo Rambaldi, el modelo de filmación fue operado por 12 animadores profesionales. Los movimientos que incluyen: expresiones faciales, nariz, ojos, boca, movimiento de párpados, movimiento del cuello, hombros, brazos, manos, dedos, rotaciones del pecho y abdomen. Todos los movimientos son a través de una combinación de cables conectados a aparatos electrónicos y elementos mecánico, indica el mismo medio.

E. T. comenzó a rodarse en septiembre de 1981. El proyecto fue filmado bajo el nombre encubierto de “A Boy’s Life”, porque Spielberg no quería que fuera descubierto y hubiera un plagio del argumento. Los actores tenían que leer el guion a puerta cerrada, y todos en el plató tenían que usar una tarjeta de identificación.

Sold for $2,560,000. The original, first mechatronic E.T. from the production of the iconic film E.T. the Extra-Terrestrial.

Sold in Julien's Auctions and TCM present "Icons and Idols: Hollywood" Saturday and Sunday in Beverly Hills and online at https://t.co/tzS6JKLi4p. pic.twitter.com/0BUH8VjC7a

— Julien's Auctions (@JuliensAuctions) December 18, 2022