La cantante canadiense Céline Dion informó este jueves 8 de diciembre que pospondrá su gira por Europa, prevista para febrero de 2023, por un “problema neurológico muy raro” que afecta sus capacidades vocales.

En un video de cinco minutos subido a Instagram explicó a sus seguidores con tono emocionado, en francés y en inglés, que sufre “problemas de salud desde hace mucho tiempo”.

“Recientemente me diagnosticaron un problema neurológico muy raro, conocido en inglés como el ‘síndrome de la persona rígida’ (stiff-person syndrome)”, explicó. Ese problema implica una rigidez progresiva a nivel muscular. Afecta principalmente las caderas y extremidades, y provoca espasmos en el paciente. El problema impide “utilizar las cuerdas vocales”, dijo en el video Dion.

La cantante añadió que, “desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que estoy acostumbrada”.

Añadió: “me duele decir hoy que esto significa que no estaré lista para reiniciar mi gira por Europa en febrero. Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar. Y mis preciosos hijos, que me apoyan y me dan esperanza. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días, para recuperar mi fuerza y mi capacidad para volver a actuar”.

CÉLINE DION Y EL DÍNDROME DE LA PERSONA RÍGIDA

Sin embargo, dijo, “tengo que admitir que ha sido una lucha. Todo lo que sé es cantar. Es lo que he hecho toda mi vida. Y es lo que más me gusta hacer. Echo de menos verlos a todos, estar en el escenario, actuar para ustedes. Siempre doy el 100 por ciento cuando hago mis espectáculos. Pero mi condición no me permite dar eso ahora mismo”.

Céline Dion dijo que para que poder volver a los escenarios por ahora no tiene más opción que concentrarse en su salud. Y tiene la esperanza de estar en el camino de la recuperación. “Este es mi enfoque. Y estoy haciendo todo lo que puedo para recuperarme”.

“Quiero darte las gracias por tus alentadores deseos de amor y apoyo en mis redes sociales. Esto significa mucho para mí. Cuídense. Los quiero mucho, chicos, y realmente espero poder volver a veros muy pronto”, concluyó la cantante. Como parte de la gira europea del “Courage World Tour”, Dion tenía previsto arrancar sus conciertos en la República Checa en febrero.

El síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez y espasmos musculares de los músculos del tronco y de los brazos y piernas, que muchas veces se producen por una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto. Las personas con el síndrome también pueden asumir posturas anormales. La enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres, de acuerdo con el Centro de Información de Estados Unidos de las Enfermedades Genéticas y Raras. N