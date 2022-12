Con más de dos décadas dentro de la escena musical, Daniel Villarreal, bajista de la banda más importante de metal progresivo de México, Ágora, lanza su primer trabajo como solista, titulado “Laguna”.

Daniel Villarreal busca descubrir las sonoridades más profundas y orgánicas del bajo eléctrico. Este material ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. El músico da vida a un disco donde el bajo eléctrico es el principal protagonista. Los ocho tracks que componen este trabajo son: “Laguna”, “Los chapulines”, “Fábula de una zarigüeya”, “Absinth”, “Cafetal”, “Solaz”,” Tetzcotzinco” e “Historia de un diablo”. El músico originario de Texcoco, Estado de México, crea un material donde las texturas sonoras y la simetría perfecta transportan al oyente a atmósferas insospechadas.

“Traté de proponer música para bajo eléctrico sin el apoyo o sin el recurso de otro instrumento (ya sea batería, voz, guitarra o piano). Esta música está compuesta un poco al estilo de un pianista clásico que puede tocar una sonata y generar un mundo perfecto sin ningún otro instrumento. Bajo esta premisa creé este proyecto”, comenta a Newsweek en Español Daniel Villarreal. El tiempo de creación de este material fue de seis años aproximadamente.

El músico asegura que el sueño de un material en solitario rondó su cabeza durante muchos años. “Hoy por fin lo puedo ver realizado y por ello tengo un gran cúmulo de felicidad. Pero también, en principio, nervios por la recepción del público”.

DANIEL VILLARREAL Y LA MÚSICA EN BAJAS FRECUENCIAS

Daniel Villarreal tiene planeado tocar en todos los escenarios que le sea permitido. “Me encantaría llegar a otros sectores que con mi banda no puedo tener acceso, por ejemplo, ferias de libros o museos. Un tipo de audiencias al que no he tenido acceso anteriormente. Creo que con este proyecto tengo la oportunidad de conseguirlo”.

El músico explica que su material contiene una música relajante y se puede escuchar en una tertulia, en una cena con la pareja, para relajarse a solas con una copa de vino. Sin embargo, comenta, “creo que mi música funciona para toda situación, pero no para una fiesta de XV años o una boda”.

“‘Laguna’ es música pensada en bajas frecuencias y donde se evoca diferentes texturas, parajes, escenarios, aromas, sabores y que te llevan a un viaje mágico e introspectivo”, concluye el músico. N