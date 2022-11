El pasado 27 de octubre, el multimillonario estadounidense y fundador de Spacex, Elon Musk, compró Twitter por 44,000 millones de dólares bajo la concepción de su “importancia para el futuro de la civilización”, al tener una plaza pública en línea con una gran variedad de opiniones. Sin embargo, luego de esta noticia, algunos internautas amenazaron con abandonar la red social ante el posible nivel de control y libertades que se perdería con la nueva dirección a cargo.

De hecho, esta semana miles de personas comenzaron a abrir cuentas en otras plataformas como Discord y Mastodon. De acuerdo con la revista Wired, entre el 20 y 27 de octubre se registraron 18,000 personas en Mastodon. Un día después ya se tenían contabilizados 381,113 usuarios, según Eugen Rochko, director de la plataforma. Este movimiento se impulsó apenas horas después de la noticia de la adquisición, cuya tendencia en Twitter se viralizó con el hashtag #TwitterMigration.

“¿Por qué elegirnos? Debido a que es descentralizado y de código abierto, no se puede vender y no se declarará en bancarrota. Respeta su privacidad y le da control sobre la red a las personas. Es un producto sobre un protocolo, como debería haber sido Twitter”, escribió la plataforma el 29 de octubre, cuya publicación suma al momento más de 2,000 retweets y 7,000 me gusta.

Según información de la página de noticias sobre tecnología, software y videojuegos Xataka, la plataforma Mastodon no está controlada por una única empresa o servidor, sino que funciona utilizando una federación descentralizada de servidores, todos ejecutando su código libre y abierto que está publicado para el alcance de todo en su perfil de Github.

Los usuarios pueden crear diferentes servidores a los que se les conoce como instancias o comunidades. Estas permiten tanto escribir mensajes que solo sean leídos por sus integrantes como otros que puedan estar en las instancias federadas compuestas por Mastodon.

La plataforma fue lanzada en 2016 con la instancia mastodon.social y desarrollada a partir de GNU Social. Es un proyecto de Richard Stallman, destinado a crear redes sociales descentralizadas utilizando el estándar abierto Ostatus.

The number of people who switched over to #Mastodon in the last week alone has surpassed 230 thousand, along with many returning to old accounts bumping the network to over 655 thousand active users, highest it's ever been!

El pasado 1 de noviembre, Elon Musk anunció sus planes para cambiar el sistema de verificación, aquella insignia azul representada con una palomita que permite a las personas saber que una cuenta de interés público es auténtica. Hasta entonces, según los requisitos de verificación, el perfil debe ser verdadero, relevante y activo.

No obstante, el nuevo dueño de Twitter explicó en un hilo que el “poder pertenece al pueblo” y, por ello, los usuarios podrán pagar ocho dólares al mes para estar verificados. Bajo sus palabras, “el actual sistema para saber quién tiene o no una marca de verificación azul es una basura”.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.

Power to the people! Blue for $8/month.

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022