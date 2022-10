Buck Sexton (@BuckSexton), un popular podcastero estadounidense con más de 800,000 seguidores en Twitter, escribió: “Por cierto, resulta que los hombres no pueden embarazarse. Vamos liberales”. El tuit, que desató reacciones negativas y positivas, recibió comentarios como “Verdad”, y “Este va a ser un gran día”. Algunos optaron por usar las mismas palabras con ataques irónicos. “Resulta que tú no puedes tener relaciones sexuales”, tuiteó @sawthrewit.

BTW turns out men *CANT* get pregnant

Bring it, libs 👊🏻

— Buck Sexton (@BuckSexton) October 28, 2022