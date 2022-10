Este jueves 27 de octubre, el magnate estadounidense Elon Musk dejó en claro que está comprando la red social Twitter porque es “importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública en línea donde una gran variedad de opiniones puedan debatirse de manera saludable, sin recurrir a la violencia”.

“Dicho esto, Twitter obviamente no puede ser un lugar infernal abierto a todos, donde pueda decirse todo sin consecuencias”, señaló también el fundador de SpaceX en un mensaje enviado a los anunciantes un día antes de la fecha límite para la operación de compra, determinada por la justicia.

Musk aún no concluye oficialmente la compra de Twitter, pero varias señales muestran que la operación está finalmente en curso. El fundador de Tesla concurrió a la sede de la empresa el miércoles pasado y en su perfil de Twitter, una red de la que es asiduo usuario, se presenta ahora como “Chief Twit”, una ironía ya que “twit” quiere decir “cretino” en inglés.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022