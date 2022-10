DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

La tercera nota la da el general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien desdeña el llamado que le hace la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para que informe sobre la intrusión de un grupo enemigo en la seguridad cibernética de la dependencia a su cargo y le dice a los diputados: ustedes no son nadie para convocarme a ningún lado. Si quieren hablar conmigo, los espero en mi oficina el 18 de octubre a las 10:30 horas. Así hablaremos en mis terrenos y bajo mis condiciones.

EL HACKEO DE GUACAMAYA

Comencemos por el hackeo de Guacamaya. De entre la información que se ha publicado, surge que la verdad histórica por la que se encarceló al político hidalguense Jesús Murillo Karam con respecto al caso de Ayotzinapa no era verdad ni histórica. De acuerdo con los correos dados a conocer, una vez que se creó un conflicto mayúsculo, a quienes se les ordenó entrar al quite fue a los soldados. Los soldados hicieron lo que saben hacer y, terminada la matanza, ya no hubo medio.