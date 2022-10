EL PRIMER PRODUCTOR MUNDIAL DE CRUDO

Estados Unidos se convirtió en una amenaza para la OPEP y para algunos países que no pertenecían a ella. Todo derivado de que dejó de importar una gran parte de crudo, y al mismo tiempo entró en la competencia en el mercado de exportaciones, colocando su crudo en diferentes mercados, donde los países de la OPEP tenían el control.

Ante esta situación surge la OPEP+, cuyo objetivo fue crear un bloque de países que exportaban crudo a Estados Unidos y hacer frente para que este país no controle el precio del barril comercializado en el mundo.

La OPEP+ es encabezada por Arabia Saudita, por el lado de los países pertenecientes a la OPEP, y los no OPEP, por parte de Rusia, ambos países con la mayor producción en este acuerdo-organización celebrado en 2016.

La disputa en 2022 no está centralizada en ayudar a los países que dependen de comprar crudo o vender como exportación, no es el mercado actual. Es el cómo mantener a raya a una economía que influye en el mundo al hacer transacciones financieras, comerciales e inversiones en dólares estadounidenses. El tener a Estados Unidos fortalecido no conviene a muchos ante la pérdida de valor de su moneda ante el dólar.