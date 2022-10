DEL ESTRÉS AL DISTRÉS

La premisa del estrés como movimiento preciso, enfocado y efectivo para lograr objetivos, fue clave en el desarrollo de la productividad humana en las épocas de la industrialización. Sin embargo, como todo proceso en sobreuso, lo que no sabíamos es que el estrés tiene una función puntual de sobrevivencia, siendo contraproducente cuando se extiende por largos periodos, dando origen al distrés.

La idea de pasarnos todo el día en un mecanismo de sobrevivencia es antinatural para el ser humano, y afecta considerablemente el sistema nervioso. Un sistema nervioso que no tiene la capacidad de restaurarse y equilibrarse lleva al deterioro e incluso a tomar malas decisiones.

LA MENTALIDAD DE CARENCIA

En épocas anteriores, cuando los padres tenían varios hijos, la mayor parte de su tiempo giraba alrededor de trabajar con sacrificio para sacar adelante a la familia. Esta forma de producir, teniendo un objetivo noble que era proveer a los hijos de lo que necesitaban para que tuvieran una mejor vida, influye notablemente en la formación cerebral de los niños, quienes no solo aprenden una manera de producir, sino que se modifica la estructura cerebral a partir de la experiencia de sus padres.

ESTRÉS FINANCIERO Y LA NIÑEZ

POBREZA: UNA SITUACIÓN, NO UNA IDENTIDAD

La evidencia deja claro lo contrario: la empatía social es clave cuando se trata de ayudar al prójimo, aprendiendo a ver el mundo bajo su óptica, sus prioridades e, incluso, su carga cognitiva. Esto no implica denigrarlo, sino apoyarlo desde donde está y apoyarlo de forma asertiva.

Puedo yo, desde mi propia experiencia creciendo en un entorno altamente vulnerable, reconocer que la solución al problema de la pobreza no solo implica el acceso a recursos, sino también el empoderamiento de las familias en estado de pobreza extrema: ayudarlos a reconocer que es una situación y no una identidad no sólo suma a la gestión emocional de los padres, sino que influye sobre la esperanza de un mejor futuro para los hijos. N