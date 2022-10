LA MISIÓN ARTEMIS I

El comercio capitalista y globalizante se impuso con la promesa de que la mutua dependencia de productos, insumos y servicios impuestos en una economía global haría que las potencias nucleares desistieran de usar ese tipo de fuerza, pues ya no habría economías que pudieran ser autosuficientes.

El lanzamiento de la misión Artemis I se ha pospuesto en varias ocasiones. De acuerdo con la información oficial de la NASA, se espera que despegue el próximo mes de noviembre. Esta misión no tripulada busca preparar el camino para que en 2025 tres astronautas pisen la luna. A diferencia de todas las misiones anteriores, la nave Orión transportará una tripulación diversa que incluirá a la primera mujer y a la primera persona no caucásica en viajar hasta allí.

RETORNAR AL FUTURO DE ROGERS

El sistema de propulsión criogénica que utiliza Artemis I me hace pensar en la historia de ficción que inspiró a Buck Rogers. La idea de una nave orbitando alrededor de la luna y el regreso del protagonista a un futuro en que la inteligencia artificial gobierna la tierra me hace pensar en que, si bien por un lado hemos tardado más de lo esperado en regresar a la luna, por otra parte ya convivimos con formas de inteligencia artificial que controlan en gran medida nuestra existencia.

Los paralelismos entre la serie de televisión y nuestra realidad actual no son accidentales. Deben servirnos para evaluar la historia reciente y discernir sobre los avances y retrocesos logrados en los últimos 50 años.

Carlos Aguasaco es escritor, académico y profesor en The City College of New York. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.