ESTAFA DE ALTOS VUELOS

“No obstante el argumento, el embaucador siempre afirma que, debido a su trabajo, no puede realizar el pago desde el lugar en que se encuentra. Así que pide a la víctima que lo haga en su nombre. El estafador promete devolver el ‘préstamo’, pero nunca lo hace; por el contrario, pide más dinero.

“NO HABÍA MOTIVO PARA DUDAR”

“Es bastante sencillo evitar una estafa romántica. No obstante, como dicen, el amor es ciego y algunas personas pierden la objetividad cuando están enamoradas”, sentencia Bischoff.

“Mi consejo es que nunca envíes dinero si no has conocido a la persona en el mundo real. También es conveniente que investigues a todos los candidatos que puedan llamar tu interés en una aplicación para citas. Por ejemplo, haz una búsqueda inversa de imágenes para confirmar que la foto del perfil no fue tomada del perfil de otra persona.