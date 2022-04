Kate, quien tiene tres nietos y cuatro bisnietos, surcó los cielos el pasado 18 de abril para recaudar dinero para Help for Heroes. Esta es una fundación de caridad para los veteranos de guerra en Reino Unido.

“QUE TODO EL EXPERSONAL MILITAR SEA ATENDIDO”

“Ha estado en muchas aeronaves muchas veces, pero este es su tercer vuelo en un planeador. El último fue hace tres años. Y el primero cuando tenía 90. Simplemente hace las cosas, está un poco loca. Justo la admiro por su espíritu. Ella haría lo que sea por quien sea. Todo es por una buena causa, para Help for Heroes”, añadió.

IDENTIFICABA OBJETIVOS AÉREOS

Un vocero de Help for Heroes dijo: “Kate es en verdad una mujer increíble, llena de espíritu. Pero supongo que no debemos esperar nada menos de la generación que sirvió tan bien a nuestro país en nuestros días más oscuros.