“Antes teníamos que viajar a diversos sitios cada año para zambullirnos e identificar restos visualmente”, informa McCartney, en un comunicado a los medios. “En cambio, las incomparables características del sonar de Prince Madogbrindan un medio relativamente económico para examinar naufragios”.

The wreck of the SS Mesaba, one of the ships that sent an ice warning to #Titanic (but wasn't shown to the Captain), has been found. The ship sank off Rosslare, after being torpedoed by a German U-Boat, on 1st September 1918 during WW1. pic.twitter.com/k8woufyaCz

— Meriadec Villers (@MeriaRmsTitanic) September 27, 2022