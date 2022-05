El lunes pasado, mientras el nicaragüense se ahogaba, el reportero de Fox News hizo notar que, además de tener a mano sus equipos de rescate, los militares también disponían de dos kayaks. No obstante, nadie utilizó alguna de esas herramientas para salvar al migrante.

*Graphic Video*: A 38 yr-old Nicaraguan man drowned while trying to cross the Rio Grande River into Eagle Pass Texas. Video show his friend holds onto a pillar. National Guard was there. Guardsman told me they’ve been ordered not to do water rescues after SPC. Evans drowned. pic.twitter.com/VWxXW5RrmP

— Bryan Llenas (@BryanLlenas) May 2, 2022