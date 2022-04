Como espectador, amigo de la madre de la novia, la poeta Yrene Santos, algo se mueve en mi pecho y comprendo que he presenciado un acto transcendental.

“¿Quién es Ogún Balenyó?”, le pregunto después a Yrene, y ella me responde: “Pues Santiago”.

SINCRETISMO YORUBA Y CRISTIANO

El sincretismo con el apóstol Santiago permitió la supervivencia de valores espirituales africanos y la emergencia de una nueva cultura mezclada con raíces taínas y judeocristianas. Uno de sus valores más importantes es la promesa, la certeza, de la ayuda en la adversidad. No es caridad, es la promesa de la solidaridad y la protección frente a la injusticia.

Ogún no es dios de los vencidos, representa a los que se levantan, a los que caen y se levantan. Patrón de los cirujanos y de todos los que trabajan con metales y las manos, Ogún Balenyó se invoca para bendecir el presente y buscar un mejor futuro.

HABLAR NO DE, SINO DESDE LA GUERRA

José Andrés no asiste al evento. Cuando lo llaman a recibir su premio, su hija lo representa para recibir la estatuilla y anunciar un video. El chef nos habla desde Kiev, Ucrania. En medio de un parque convertido en centro de ayudas, frente a un hospital infantil lleno de niños enfermos y familias hambrientas, José Andrés se disculpa por su ausencia, pide comprensión y solidaridad.

Hoy en día, la humanidad tiene la capacidad de alimentar a 10,000 millones de personas, es decir, una vez y media la población actual de 7,600 millones. No obstante, de acuerdo con la Unicef, más de 800 millones de personas pasan hambre a diario.

Así, un empresario de éxito, un inmigrante talentoso, comprende que no hay felicidad completa mientras haya necesidades básicas sin atención. La comida que ofrece la fundación es sincrética, mestiza como la paella, preparada con calidad y cuidado.

Carlos Aguasaco es escritor, académico y profesor en The City College of New York. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.