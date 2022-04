DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

Así las cosas, ahora cambia el derrotero y, en lugar de buscar una dictadura personal, intenta crear una dictadura de partido. Esta dictadura no es nueva para nosotros. Estuvimos inmersos en una de 1929 al año 2000. En la serie de artículos “Democracia a la mexicana” I , II , III y IV , publicados en este espacio, narramos cómo nació y murió esa dictadura, que fue encabezada por el Partido Revolucionario Institucional y a la que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa denominó “la dictadura perfecta”.

EN LA RUTA HACIA EL RETROCESO POLÍTICO

Así, el apego al presidente AMLO fue avasallador, y la oposición mostró que no tiene el músculo necesario para pelear en 2024, por lo que el triunfo de Morena parece asegurado.

Lo primero es que en esta elección el presidente AMLO no competía contra nadie. Lo segundo, que la revocación de mandato en lógica estricta se debe de orquestar desde la oposición. Una oposición inconforme al extremo de convocar al pueblo para que vote por la permanencia o revocación del mandatario.

Sin embargo, aquí la oposición no dijo esta boca es mía. No. Aquí el presidente AMLO, como en una cantinela infantil, preguntó: “¿Quien me quiere revocar?”