El 'bulletproof coffee' es rico, ¿pero es saludable? | Newsweek México

EL CAFÉ a prueba de balas (bulletproof coffee) es una de las bebidas que más furor y más controversia han causado en estos últimos tiempos. Muchos afirman que esta mezcla de café caliente con mantequilla de pasto y aceite de coco es adecuada para adelgazar, mientras que otros advierten de sus riesgos. Sin lugar a dudas, su sabor es absolutamente delicioso, pero ¿qué es más importante, que sepa bien o que sea saludable?

Origen del bulletproof coffee: su relación con la dieta cetogénica. La dieta cetogénica (también llamada keto) es un tipo de dieta bastante excluyente que se caracteriza por ser baja en carbohidratos y alta en grasas. En vista de sus ingredientes, el bulletproof coffee es una bebida que está “permitida” en las dietas keto. Se dice que el a veces también llamado café keto estimula el metabolismo de las grasas y que, además, tiene efecto saciante.

Por su parte, la dieta bulletproof es una versión de la dieta cetogénica inventada por el estadounidense Dave Asprey en la que el bulletproof coffee juega un papel importante. El mismo Asprey, quien siguió la esta dieta, afirma que perdió 45 kilos a la vez que ganó 20 puntos de coeficiente intelectual.

Estudios relacionados: ¿a favor o en contra? Encontramos partidarios de las supuestas propiedades adelgazantes del aceite de coco, así como también detractores.

Por una parte, hay un estudio según el cual los triglicéridos de cadena media que contiene la grasa de coco presuntamente provocaron que aumentara la combustión de energía de los participantes de la prueba.

Cabe destacar que el aceite del estudio consistía en estas cadenas de grasa en una proporción del 100 por ciento (atención: la versión comercial de este aceite suele tener un porcentaje de hasta el 14 por ciento).

De ahí que, para que la cosa supuestamente funcione, el aceite de coco utilizado debe tener ciertas propiedades: debe ser 100 por ciento de triglicéridos de cadena media.

La Asociación Estadounidense del Corazón también aborda esta temática en su artículo “Saturated fats: Why all the hubbub over coconuts?” sobre las grasas saturadas y todo el alboroto alrededor del coco, en el que Lisa Young, una de las expertas consultadas, concluye que no “hay fórmulas mágicas” y que una dieta saludable consiste en que los individuos “encuentren el equilibrio”.

El periódico español El País también publicó un artículo en el que la profesora de Harvard Karin Michels declara que el aceite de coco es “veneno puro”.

Así es como se prepara. Si queremos preparar el bulletproof coffee “bien hecho” necesitamos disponer de los siguientes ingredientes: granos de café de calidad (300 ml), mantequilla de pasto (12 – 24 g), aceite de coco 100 por ciento TCM (12 – 24 g).

Todos los ingredientes deben verterse en la jarra de una batidora de vaso y mezclarse hasta obtener espuma. Se recomienda precalentar bien la jarra de la batidora para evitar que la temperatura de la bebida descienda mucho.

El café puede prepararse con cafetera de filtro manual (utilizar un tueste más fuerte), con prensa francesa (escoger variedades con aroma de chocolate) o con cafetera superautomática (dispensar un americano).

Las cantidades arriba mencionadas son orientativas, así que podemos dar rienda suelta a la experimentación. Lo ideal es ir tanteando el resultado y comprobar cómo le sienta la mezcla al estómago. De ahí que se llame café a prueba de balas y se necesite un estómago a prueba de bombas.

¿Funciona realmente? Como hemos visto, los beneficios para la salud que promete la dieta bulletproof deben ser tomados en consideración.

Es muy improbable que existan alimentos que por sí solos nos pongan en forma o que nos hagan estar más sanos. Además, debemos ser coherentes, ya que no tiene ningún sentido tomar café a prueba de balas y tomar pasta con tomate a la hora de comer.

Las dietas muy excluyentes que restringen la ingesta de muchos alimentos deben seguirse con mucho cuidado y siempre bajo la supervisión de un profesional de la medicina o de la nutrición, que nos aconsejarán qué es lo mejor en nuestro caso. N

