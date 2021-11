AMLO pide a Biden y Trudeau apoyo a migrantes y fortalecer economía regional frente a China | Newsweek México

MÉXICO, Estados Unidos y Canadá, participaron este jueves en la “Cumbre de líderes de América del Norte”, la primera desde 2016. La producción de vacunas en la región, la integración económica, la migración, las cadenas de valor y de suministros fueron algunos de los temas a discutir.

La nombraron la Cumbre de los Tres Amigos e inició con la llegada del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Cultural Mexicano (ICM) en Washington, a su arribo decenas de manifestantes esperaron al mandatario con mariachis y pancartas de apoyo a quienes saludó desde uno de los balcones del recinto mientras esperaba al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

A las 11 de la mañana, Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el ICM, el jefe del Ejecutivo celebró el encuentro y dijo que ambos países son pueblos hermanos que comparten mucho en común “y, lo más importante, una buena relación de cooperación y amistad”.

Los mandatarios dialogaron sobre prioridades nacionales y las áreas de cooperación entre México y Canadá. Previamente realizaron juntos un recorrido del mural del ICM.

Posteriormente López Obrador se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a quien aseguró que la integración económica de América del Norte contribuirá a controlar la migración, generará empleos y permitirá producir a los países integrantes sus propios bienes de consumo, lo que haría de esta la región más fuerte del mundo.

Durante el encuentro en Washington con la vicepresidenta, el mandatario llamó a fortalecer la relación económica y comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“El ideal tiene que ser ese: integrarnos como región, tenemos ventajas excepcionales, la cercanía. Ahora se está padeciendo porque incrementaron los fletes en el transporte marítimo. Por qué nosotros no producimos si tenemos cercanía entre nuestros países y, sobre todo, tenemos mercado, una gran demanda en América en comparación con otras regiones”, dijo.

Destacó que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha procurado el diálogo en materia de migración e integración económica, con respeto a las soberanías.

Sobre el fenómeno migratorio sostuvo que se debe atender las causas a partir de la inversión en fuentes de trabajo y bienestar para Centroamérica a fin de evitar que la movilidad de personas sea forzosa por falta de oportunidades en sus lugares de origen.

“Por eso la importancia de la cooperación económica, invertir en Centroamérica. ¿Cómo se va a ir logrando? Tenemos información, a partir de lo que hemos hablado ya, de un plan de parte del gobierno de Estados Unidos para ayudar a Centroamérica, algo que celebramos mucho”, apuntó.

Ante la vicepresidenta de Estados Unidos y la comitiva que la acompañó, adelantó que en la reunión bilateral con su homólogo Joe Biden expresaría su reconocimiento por haber enviado al Congreso estadounidense la iniciativa de ley para regularizar a migrantes

“Ojalá y los legisladores ayuden porque es justo. Es gente muy trabajadora, honrada, que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No hay una iniciativa mejor que esa en el terreno migratorio. Nosotros vamos a estar observando sobre el proceso de esa iniciativa del presidente Biden que aplaudimos mucho”, subrayó.

BIDEN Y TRUDEAU

Antes de la reunión trilateral, Joe Biden se reunió con Justin Trudeau a quien expresó: “Una de las cosas en las que hemos dedicado tiempo es que en nuestra agenda global está el cambio climático. Hemos pasado mucho tiempo lidiando con eso. Y estamos en la misma página en cuanto a la necesidad de que avancemos en él y hagamos que el resto del mundo se mueva.

“Y desde nuestra primera reunión bilateral en febrero, nos hemos reunido en lugares de todo el mundo: controlar el covid-19; tratar de lidiar con la próxima pandemia, estar preparados para ello; así como satisfacer las necesidades de infraestructura en todo el mundo en desarrollo. Vemos una oportunidad no solo para mejorar las perspectivas de una vida mejor para las personas de todo el mundo, sino que podemos hacerlo mediante el esfuerzo Build Back Better World, Build Back Better, que también podemos satisfacer las necesidades de salud”.

Joe Biden también se reunió con López Obrador en privado, quien antes, ante la prensa, le externó: “Estamos satisfechos y agradecidos con esta cumbre. Se agradece que México ya no sea considerado el traspatio. No necesitamos reafirmar nuestros principios de soberanía. Trabajaremos como miembro más de la región de Norteamérica. Con relación a la regularización de 11 millones de (migrantes), esperemos que el tema avance en el Congreso”.

LA REUNIÓN TRILATERAL

Aproximadamente a las cuatro de la tarde, López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau dieron inicio a la cumbre. El presidente de Estados Unidos dio la bienvenida a sus homólogos y mencionó que trabajará conjuntamente con México y Canadá “de tal forma que podremos manejar todos los retos que se pongan frente a nosotros”.

El segundo el tomar la palabra fue el primer ministro de Canadá, Trudeau, quien aseguró: “Es un placer estar aquí rodeado de amigos, somos tres países que tienen vínculos fuertísimos de amistad con nuestras visiones, valores y principios mirando a futuro”.

A su vez, dijo que esta es una ocasión” para celebrar y reafirmar nuestra amistad y alianza. Yo con impaciencia iniciaré discusiones importantes con todos ustedes”.

López Obrador por su parte, sostuvo que México participará en el proceso de fortalecimiento de la integración económica de América del Norte, a partir del Tratado de Libre Comercio con ese país y Canadá (T-MEC), y de todo el continente ante el avance que tienen otras regiones en el mundo.

Puntualmente se refirió a China, donde señaló que su economía se ha visto fortalecida en los últimos años. “La integración económica con respeto a las soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras naciones del mundo, en particular de China”, dijo.

Mencionó que mientras Estados Unidos, Canadá y México representan el 13 por ciento del mercado mundial, China ya domina el 14.4 por ciento y explicó que apenas “en 1990 la participación de China era de 1.7 por ciento”.

De continuar con esta tendencia, “en 2051 China tendría el dominio de 42 por ciento del mercado mundial y Norteamérica se quedaría con el 12 por ciento, lo cual además de ser una desproporción inaceptable en el terreno económico mantendría viva la tentación a resolver la disparidad con el uso de la fuerza, lo cual nos pondría en peligro a todos”.

Es por ello que también propuso dejar de rechazar el trabajo de los migrantes, ya que, argumentó, para crecer económicamente se necesita del trabajo de estos hombres y mujeres que buscan una nueva vida en esos países.

Finalmente, López Obrador López Obrador expresó reconocimiento a Joe Biden por su iniciativa para regularizar a 11 millones de personas migrantes y deseó que los dos partidos lo apoyen en el Congreso.

“Ningún mandatario en la historia de Estados Unidos ha manifestado un compromiso tan claro e inequívoco como usted para mejorar la situación de los migrantes, en particular la regularización de los 11 millones de migrantes que viven y trabajan honradamente en Estados Unidos”, dijo López Obrador.

Los tres mandatarios no darán una rueda de prensa al final de la jornada, sino que emitirán una declaración conjunta porque, según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, es “más precisa”. N