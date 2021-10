Se pueden evitar miles de casos de covid-19 largo si los menores reciben dos dosis: estudio | Newsweek México

DAR a los niños dos dosis de una vacuna podría potencialmente prevenir miles de casos de covid-19 largo, ha sugerido un nuevo estudio.

“Niños de tan solo 12 años en el Reino Unido ahora son elegibles para su primera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, sin embargo, los expertos en vacunación aún no han aconsejado si los niños deben recibir el ciclo completo, o dos dosis”, informa Medscape.

El nuevo estudio vio a los investigadores realizar un análisis de riesgo/beneficio de adolescentes de 12 a 17 años que reciben ambas dosis de la vacuna.

Los investigadores utilizaron tasas históricas de ingreso hospitalario, apoyo a los cuidados intensivos y muerte entre los niños en Inglaterra que tenían covid-19.

También examinaron las estimaciones de covid-19 largo y analizaron las tasas de eficacia de las vacunas y el riesgo potencial de inflamación cardíaca relacionado con el jab, también conocido como miocarditis inducida por la vacuna.

El estudio, publicado en The Journal of the Royal Society of Medicine, sugiere que los beneficios de obtener una segunda dosis superan los riesgos “a menos que las tasas de casos sean sosteniblemente bajas”. Al 15 de septiembre, alrededor de 680 de cada 100.000 niños de 10 a 19 años contraían covid-19 cada semana, en ese país.

Si esto aumenta a 1000 por semana durante un período de 16 semanas, entonces la vacunación completa de niños de 12 a 17 años “eviterá 4430 ingresos hospitalarios y 36 muertes en 16 semanas”, estimaron.

Si los casos caen a 50 por semana, entonces “la vacunación podría evitar 70 ingresos hospitalarios y dos muertes durante 16 semanas”, agregaron.

“El beneficio de la vacunación en términos de hospitalizaciones en adolescentes supera los riesgos a menos que las tasas de casos sean de manera sostenible muy bajas (por debajo de 30/100.000 adolescentes/semana).

“Dadas las altas tasas de casos actuales en Inglaterra, nuestros hallazgos apoyan la vacunación de adolescentes contra el SARS-CoV2”, indica el estudio. N

Con información de Medscape